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Slovenija

Na območju Ortneka znova zagorelo, na terenu tudi airtractorji

Ribnica, 28. 06. 2026 19.45 pred 51 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Letalo Air Tractor med požarom na Krasu

Na območju petkovega požara v Ortneku je znova zagorelo. Požar sta najprej opazili letali airtractor, ki sta območje tudi zalili. Na terenu je več gasilcev.

Gasilska enota Ribnica je na družbenem omrežju sporočila, da na terenu posredujejo gasilci PGD Velike Poljane in Sv. Gregor. Na pomoč s cisterno so odšli tudi gasilci iz Ribnice in Sodražice. 

Z Brnika je proti požarišču poletel še tretji airtractor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Občane ob tem pozivajo, naj se območju ne približujejo, prav tako naj ne uporabljajo dronov, saj območje preletavajo letala. 

Na istem območju je sicer zagorelo že v petek, ko je ogenj zajel približno dva hektarja gozda. 

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KOMENTARJI3

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travc
28. 06. 2026 20.01
Toča in požar.Slabo se nam piše
Odgovori
+0
1 1
BBcc
28. 06. 2026 19.50
Prejšnja vlada je uredila ta letala.👍
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
28. 06. 2026 20.14
Edina pametna stvar prejšnje vlade.
Odgovori
-1
1 2
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