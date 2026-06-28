Na območju Ortneka znova zagorelo, na terenu tudi airtractorji

Gasilska enota Ribnica je na družbenem omrežju sporočila, da na terenu posredujejo gasilci PGD Velike Poljane in Sv. Gregor. Na pomoč s cisterno so odšli tudi gasilci iz Ribnice in Sodražice.
Z Brnika je proti požarišču poletel še tretji airtractor.
Občane ob tem pozivajo, naj se območju ne približujejo, prav tako naj ne uporabljajo dronov, saj območje preletavajo letala.
Na istem območju je sicer zagorelo že v petek, ko je ogenj zajel približno dva hektarja gozda.
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