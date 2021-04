Na območju Petrovč in Radeč opazili medveda

Celjske policiste so danes obvestili, da je v nočnih urah v Zagradu, na območju Radeč, medved v kokošnjaku pokončal in odnesel nekaj kokoši. Predstavniki Lovske družine Radeče medvedjo družino na tem območju sicer že nekaj dni spremljajo ter tudi v sodelovanju s policisti občane ter pohodnike opozarjajo na prisotnost medvedov.

Medveda je namreč danes opazila tudi sprehajalka na pešpoti ob Savinji na območju Petrovč. Kot so sporočili policisti, lahko problem na sprehajalnih poteh predstavljajo psi, ki niso na povodcu in napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika."Pes se bo zapodil proti medvedu, medved pa se bo branil. Pes se bo prestrašil ali umaknil in pritekel nazaj k lastniku. Medved bo šel za njim in v tem primeru lahko napade tudi lastnika,"opozarjajo.

Ne glede na to, da je možnost ponovnega srečanja na teh območjih z medvedi majhna, sprehajalcem in pohodnikom svetujejo, naj bodo previdni, pse pa naj imajo na povodcih.

Spomnimo, da se medvedi gibajo tudi na območju med Slovenj Gradcem in Uršljo goro, kjer jih doslej niso bili vajeni.