Na območju Pivke nezakonito odstrelili volkuljo Vito

Raziskovalci ljubljanske Biotehniške fakultete so konec maja s pomočjo lovcev ujeli dobri dve leti staro volkuljo in ji, da bi jo skupaj s hrvaškimi kolegi lahko spremljali v okviru projekta Carnivola Dinarica, nadeli telemetrično ovratnico. Do 24. septembra je ovratnica normalno delovala, nato pa je, kot pišejo Primorske novice , oddala smrtni signal. Omenjeni signal ovratnica odda, če se pet ur ne premakne. Strokovnjaki so sicer upali, da je volkulja, ki so ji nadeli ime Vita, ovratnico izgubila, a ko je nekaj ur po oddaji signala k ovratnici prišel biolog Jaka Črtalič , je bilo jasno, da je Vita poginila.

Kot pišejo novice, je Črtalič o dogodku takoj obvestil policiste, volkuljin kadaver pa so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer naj bi, po neuradnih podatkih, patologi že ugotovili, da je bila Vita ustreljena. Ker za območje Pivke, kjer so našli ustreljeno volkuljo, v zadnjih mesecih ni bilo izdane nobene odločbe za odstrel volka, je šlo za nezakonit lov. Koprski policisti na uradno poročilo veterinarske fakultete sicer še čakajo, ko ga bodo prejeli, pa bodo ukrepali.

Lov na zaščitene živali, kot so medvedi, volkovi in risi, je v Sloveniji prepovedan, razen za določeno število, ki ga predpiše okoljsko ministrstvo. Če bi volka na podlagi izdane odločbe ustrelil lovec, težav ne bi bilo, tako pa neznanega strelca, če ga bodo policisti našli, čaka denarna kazen ali dve leti zapora.

Raziskovalci s spremljanjem volkov sicer že nekaj časa nimajo sreče, saj ljudje očitno iz takih ali drugačnih razlogov jemljejo pravico v svoje roke. Volka, ki so ga spremljali pred Vito, so namreč nezakonito ustrelili že po mesecu in pol spremljanja. Volkuljo Vito, tako so jo poimenovali, ker so želeli, da bi živela dovolj časa, da bi lahko zbrali potrebne podatke, pa so izbrali zato, ker so na podlagi njenega stanja in starosti vedeli, da v tropu kot starejša sestra pomaga skrbeti za letošnje mladiče. A tudi njo so po štirih mesecih raziskave neznanci nezakonito ustrelili.

Aleksandra Majić Skrbinšek, članica raziskovalne skupine, je za primorski časnik pojasnila, da za zbiranje podatkov potrebujejo deset mesecev, toliko časa bi ovratnica ostala na Vitinem vratu preden bi nato avtomatsko odpadla. Zdaj jo bodo ponovno vzpostavili in poiskali drugega volka, za katerega upajo, da ga ne čaka ista usoda kot Vito.