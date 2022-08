Na območju Pletovarja zasegli večje količine konoplje

V prostoru za sušenje je bilo zaseženih 130 posušenih sadik, v okolici stanovanjske hiše osumljenca pa še 48 sadik prepovedane droge konoplja. Poleg tega so mu zasegli še 30 različnih steklenih posod s posušenimi rastlinskimi delci in manjšo količino zaenkrat neznane smolnate snovi.

37-letnika bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186/I člena Kazenskega zakonika. Za tak prekršek je predpisana kazen od enega do desetih let zapora.