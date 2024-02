Na območju Podrožniške poti bodo zaradi varnosti odstranili še 21 dreves

Ob Podrožniški poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani bodo zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev odstranili še 21 oslabljenih, nevarnih, bolnih in suhih dreves, je na novinarski konferenci pojasnil Jurij Kobe z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mol. Dela bodo izvajali predvidoma od srede do začetka marca.

OGLAS

Kobe je na današnji redni novinarski konferenci župana Zorana Jankovića pojasnil, da so se konec januarja sestale strokovne institucije Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, služba Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib javnega podjetja Voka Snaga, podjetje Tisa in Mestna občina Ljubljana (Mol) ter soglasno sprejeli odločitev za odstranitev še 21 dreves. Drevesa bodo odstranili do začetka vegetacijske sezone, najpozneje do konca marca letos. Vodja službe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib Andrej Verlič je napovedal, da bodo upoštevali usmeritve za ohranjanje biodiverzitete. Med drugim bodo ohranjali pogoje za življenjski prostor hrošča puščavnika. Če bo torej izvajalec naletel na duplino v drevesu, se bo obrnil na nacionalni inštitut za biologijo in se bodo skupaj dogovorili o nadaljnjih ukrepih.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja



Sečnja na Rožniku icon-picture-layer-2 1 / 3

Nekaterih dreves ne bodo v celoti posekali, ampak bodo precejšen del debla ohranili v stoječem stanju, saj s tem naslavljajo različne naravne procese, ki se odvijajo v gozdu. Ob tem bodo nekaj debel ali širših vej hrasta in jesena pustili na tleh kot ležečo odmrlo lesno biomaso za zagotavljanje dobrih pogojev za hrošča rogača. Že lani pa so na določeni višini dreves pustili panje za ohranjanje življenjskega prostora zavarovane vrste glive, to je bakrena ploščenka, ki je na rdečem seznamu ogroženih vrst. V ponedeljek so opravili tudi pregled z varstvenim ornitologom iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, ki je pregledal območje za morebitna aktivna gnezda ptic, a jih na tem območju ni. "To smo naredili z namenom, da bi čim manj vznemirjali živali. Če bi se sečnja zaradi vremena slučajno zavlekla, bomo ta pregled naredili še enkrat," je napovedal Verlič. Obiskovalci gozda naj ne hodijo na sečišče Vodja oddelka za arboristiko v podjetju Tisa Lena Marion pa je dodala, da dreves ne bodo le sekali, ampak nekatera zaradi varnosti tudi obrezali in odstranili suhe veje. "Gre za stara drevesa, ki v krošnjah niso bila negovana," je pojasnila. Obiskovalce gozda pa je pozvala, naj ne hodijo na sečišče, ne spuščajo psov in ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Po Jankovićevih besedah vedo, da je vsako drevo za meščane zelo občutljiva tema, zato bodo vsako sečnjo odslej napovedali strokovnjaki in pojasnili razloge zanjo. Sečnjo na Rožniku so sicer začeli decembra 2022 in začasno končali marca 2023. Inšpektorica za naravo in vode je nato junija sečnjo ustavila, v ponovnem odločanju pa so pristojni organi pritrdili pritožbi občine. Na Rožniku je bilo za posek predvidenih 389 dreves Kobe je danes pojasnil, da so jih v prvi sečnji posekali 340, 49 dreves pa je ostalo. Od teh 49 jih bodo zdaj odstranili še 21. "Vsa ta drevesa so bila že na prvotni odločbi, tri drevesa pa bodo na novi odločbi, saj drevje na tem območju zaradi starosti relativno intenzivno propada," je še dejal. Sečnji že od začetka nasprotujejo nekateri predstavniki civilne družbe, med drugim gibanja Mladi za podnebno pravičnost in Protestivala. Jankovič je dejal, da je protest proti sečnji njihova pravica, a da če se je stroka odločila za posek, ga bodo izvedli, sam pa prevzema vso odgovornost.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik













Selitev dreves z Linhartove ceste v Šmartinski park icon-picture-layer-2 1 / 8