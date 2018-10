Na območju Primorske odkrite strehe, zalite kleti in pretrgani električni vodi

Po Škrabovih besedah so gasilci ponoči posredovali na več kot 30 lokacijah, največkrat zaradi meteornih voda. Odkrilo je pet streh, cestni služb i pa so pomagali pri odstranjevanju dreves z lokalnih oziroma regionalnih cest.

Neurje je minulo noč pustošilo tudi na območju občine Ilirske Bistrice, kjer so meteorne vode zalile več objektov, veter pa je odkrival strehe in lomil drevesa, je povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Ilirska Bistrica Klemen Škrab .

V slovenski Istri ponoči na delu 80 gasilcev

Gasilci v slovenski Istri so imeli minulo noč zaradi okrepljenega južnega vetra obilo dela. Skupaj s koprskimi poklicnimi gasilci je bilo na terenu 80 gasilcev, ki so opravili 55 intervencij, pretežno je šlo za odkrivanje pločevinastih streh in podrta drevesa.

Kot je pojasnil vodja izmene v Gasilski brigadi Koper Bojan Cepak, je bilo njihovo delo minulo noč najbolj oteženo zaradi južnega vetra. Največ intervencij je bilo zaradi odkrivanja pločevinastih streh, zaradi podrtih dreves je bilo pretrganih nekaj daljnovodov.

Kljub povečanemu plimovanju morja pa vetra ni spremljalo obilno deževje, tako da so imeli zaradi poplavljanj manj intervencij. Za morebitne poplave so imeli sicer pripravljene tudi zaščitne vreče. V zadnjih urah so se zadeve po Cepakovi oceni sicer nekoliko umirile.

Tudi delo v koprskem pristanišču teče normalno, saj se veter umirja, so potrdili tudi v pristaniški kapitaniji uprave za pomorstvo. Tudi tu posebnih težav s poplavljanjem obale niso imeli.

Poleg materialne škode je po podatkih uprave za zaščito in reševanje sinoči sunek vetra na Pristaniški ulici v Kopru podrl eno osebo, ki so jo odpeljali v izolsko bolnišnico.

Sredi pretekle noči je bila gladina morja povišana za okoli 100 centimetrov, kar je bilo dovolj za poplavljanje obale v višini 43 centimetrov, so na svojem Twitter profilu zapisali na Angeciji RS za okolje (Arso). Kot so dodali, je šlo za srečno okoliščino, saj je bila le nekaj ur pred tem, in sicer takoj po nočni oseki, gladina morja povišana za 135 centimetrov. Posledice za nižje ležeče dele obale bi tedaj tako lahko bile resnejše.

Na območju Primorske brez elektrike 1650 odjemalcev

Brez električne energije je na območju Primorske trenutno 1646 odjemalcev, so sporočili iz Elektra Primorske. Ob 8. uri je bilo brez napajanja še 109 transformatorskih postaj.

Vzrok za izpad električne energije so podrta drevesa in drogovi ter pretrgane žice daljnovodov. Kot so pojasnili, je na Bovškem zaradi vetra brez napajanja Trenta, Log pod Mangartom in okolica Bovca, na Goriškem Lig nad Kanalom, na Pivškem področje Knežaka in Mašuna, na Koprskem pa območje nad Dekani.

V družbi Elektro Primorska so navedli še, da so na terenu vse razpoložljive ekipe, ki se trudijo, da bi čim prej vsem odjemalcem zagotovili normalno oskrbo z električno energijo.