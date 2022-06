Na območju PU Koper več hišnih preiskav

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da so kriminalisti in policisti PU Koper v sodelovanju s PU Ljubljana in PU Nova Gorica na območju PU Koper izvedli več hišnih preiskav po odredbi sodišča zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

Hišne preiskave so potekale pri treh osumljencih na naslovu njihovih bivališč in na naslovih njihovih družb oziroma v prostorih, kjer so osumljeni zaposleni, so sporočili iz Policije. "Več podatkov vam trenutno ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka," so še dodali.

Po neuradnih informacijah naj bi hišne preiskave med drugim potekale na izolski občini in domu župana Danila Markočiča, poročajo Primorske novice. Domnevno naj bi bile preiskave povezane s prodajo Markočičevega oljčnika v Strunjanu, so še zapisali.