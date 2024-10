Na območju Šiške postavili nove parkomate

Občina je postavila šest parkomatov, štirje izmed njih stojijo na Pavšičevi, dva pa na Tugomerjevi ulici. Po končani ureditvi prometnega režima na tem območju bodo postavili še sedem parkomatov.

Omenjeno območje sodi v cono 3, kjer je parkiranje plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, ura parkiranja pa stane 0,50 evra. Za stanovalce s stalnim in začasnim prebivališčem na tem območju (Gospodinjska ulico, Scopolijevo, Pavšičevo, Tugomerjevo, Derčevo, Sternenovo, Trg prekomorskih brigad, Marina Krpana ulico, Freyerjevo, Kneza Koclja, Šišensko cesto (neparne številke) in prebivalce Vodnikove ceste od hišne številke 52 do 133) so na občini začeli izdajati letne dovolilnice za parkiranje za leto 2025, ki omogočajo časovno neomejeno parkiranje.

Cena letne dovolilnice znaša 60 evrov. Dovolilnice, izdane za to območje, bodo veljale do konca leta 2025, parkiranje s pridobljeno dovolilnico pa bo do 31. decembra 2024 brezplačno.