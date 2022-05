Nekaj pred 12. uro je v razdelilni transformatorski postaji Slovenske Konjice na izvodu VOD Draža vas prišlo do izpada električne energije, so objavo Uprave RS za zaščito in reševanje potrdili v Elektru Maribor. Kot so dodali, so njihovi delavci na terenu. Sprva je bilo brez oskrbe 699 odjemalcev, zdaj jih je še 340, so povedali.

Konkretnih razlogov za izpad v elektro podjetju niso mogli navesti, pojasnili so le, da je prišlo do napake na daljnovodu in da je izklopljenih 13 transformatorjev. icon-expand Elektrika FOTO: Dreamstime