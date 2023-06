Na območju Slovenskih Konjic iščejo servala

"Včeraj nekaj pred 20. uro so bili policisti PP Slovenske Konjice obveščeni s strani občanke, da je na območju Slovenskih Konjic v Dobrnežu opazila divjo mačko serval," so sporočili s PU Celje. Pojasnili so, da so policisti pregledali ožjo in širšo okolico, vendar živali niso izsledili. Zadevo še vedno spremljajo, so dodali.

V Slovenskih Konjicah imajo sicer tudi mali živalski vrt Zoo Land, kjer biva divja mačka serval. Možno bi bilo, da je serval pobegnil od tam, zato smo vprašanja naslovili tudi nanje. Na odgovore še čakamo, vendar pa po podatkih Policije žival ni pobegnila iz živalskega vrta.

"V takšnih primerih Policija obvesti pristojno ministrstvo za okolje in prostor," še pravijo na PU Celje. Vprašanja glede dogajanja smo že naslovili tudi na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, a na njihove odgovore še čakamo.

In kaj lahko storite, če naletite na divjo žival? Na PU Celje svetujejo, da občani v takšnih primerih obvestijo Policijo, ki bo poskrbela za obveščanje pristojnih služb in v sodelovanju z njimi poskrbela, da se žival umakne na varno iz okolja.

Servali lahko skočijo tudi do tri metre visoko

Na spletni strani živalskega vrta je tudi opis servala. Gre za srednje veliko mačko z dolgimi nogami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi. Servali so tipični prebivalci savane, najdemo pa jih tudi v barjih in bambusovih gozdovih. Najraje se zadržujejo v krajih z gostim rastlinjem v bližini vode. So odlični plezalci in plavalci, najbolj pa jih poznamo kot odlične tekače. Skočijo lahko tudi do tri metre visoko, je živalski vrt opisal žival.