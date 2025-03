Na območju Velike planine izginilo manjše letalo

Pozneje so sporočili, da so bili okrog 9.30 ure obveščeni, da je bila prekinjena komunikacija manjšega letala s kontrolo zračnega prometa. "Stik z letalom je bil iz trenutno neznanega razloga izgubljen na območju Velike planine, kjer trenutno policija in druge reševalne službe izvajajo aktivnosti. Iskanje je oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, ki otežujejo tudi letenje reševalnih helikopterjev," so še zapisali.

Po prvih podatkih naj bi se v letalu s štirimi sedeži nahajala ena oseba, poroča portal kamnik.info. Poleg policistov in gasilcev so v akcijo vključeni tudi kamniški in celjski gorski reševalci.