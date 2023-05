Na območju Viča naj bi neznanci iz belega kombija ogovarjali otroka

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da preiskujejo dogodek, ko naj bi neznane osebe na območju Viča ogovarjale otroka. Na poti iz šole naj bi pri dveh dekletih ustavil bel kombi, v katerem je bilo pet moških. Dekleti naj bi skušali zvabiti v vozilo, a sta stekli stran. OŠ Vrhovci je o dogodku obvestila starše, policisti pa poudarjajo, da zadevo še preverjajo. Prav je, da smo ob takšnih dogodkih pozorni, a dokler preiskava ni zaključena, moramo poskrbeti, da ne bomo povzročili nepotrebnega strahu in panike. V vsakem primeru je ključno, da se z otroki pogovarjamo o stikih z neznanci.

Osnovna šola Vrhovci je staršem otrok poslala obvestilo o dogodku, ko naj bi neznane osebe ogovarjale dve dekleti. Medtem ko sta se vračali iz šole, naj bi poleg njiju pri gostilni Slovenka ustavil bel kombi z rdečim in črnim napisom. V kombiju naj bi bilo pet moških, ki so ju skušali zvabiti v vozilo, češ da imajo nekaj za njiju. Najprej naj bi odprli le okno, nato pa še stranska vrata. "Punci sta stekli stran in vse se je dobro končalo," je v sporočilo za starše zapisala pomočnica ravnateljice. Starše je opozorila, naj bodo pozorni in naj se o možnih nevarnostih pogovorijo z otroki. "Tudi v šoli bomo temu namenili posebno pozornost," je dodala.

Obvestilo staršem objavljamo v celoti: Spoštovani starši!

Ravnokar smo dobili sporočilo, da se je na poti iz šole, pri gostilni Slovenka, pri dveh dekletih ustavil bel kombi z rdečim in črnim napisom. V kombiju naj bi bilo pet moških, ki so ju skušali zvabiti v kombi, da imajo nekaj za njiju. Odprli so najprej okno, potem pa še stranska vrata. Punci sta stekli stran in vse se je dobro končalo. Prosim vas, da ste pozorni in se o možnih nevarnostih pogovorite z otroki. Tudi v šoli bomo temu namenili posebno pozornost.

O dogodku bomo obvestili tudi Policijsko postajo Vič.

Urška Letnar Smolčič,

pomočnica ravnateljice

O dogodku so obvestili tudi Policijsko postajo Vič. "Lahko potrdimo, da smo bili seznanjeni z dogodkom, kjer naj bi na območju Viča neznane osebe ogovarjale otroka," so nam potrdili na PU Ljubljana. "Celoten dogodek, namen ogovarjanja ni znan ali pojasnjen in policisti glede tega še zbirajo obvestila," so zapisali in dodali, da Policija pri tem sodeluje s šolo, drugimi pristojnimi organi in drugimi vpletenimi osebami. Izvajajo tudi druge aktivnosti, da bodo v celoti preverili vse okoliščine oziroma ali je do dogodka prišlo na opisan način. "Po prvih podatkih gre za enkraten dogodek," so dodali na Policiji.

icon-expand Bel kombi. Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock

O vseh primerih pojava sumljivih oseb naj občani takoj obvestijo Policijo

Policisti opozarjajo, naj se starši z otroki o stikih z neznanci pogovarjajo mirno in na način, ki je sproščujoč in ne ogrožajoč. V času odmevnih primerov so lahko pod vplivom čustev, sporočilo pa je tako lahko predano na način, ki v otrocih vzbudi nepotrebno paniko.

"Na splošno svetujemo, da o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali o njihovem sumljivem obnašanju občani takoj obvestijo Policijo na št. 113, najbližjo enoto Policije ali podajo anonimno obvestilo na št. 080 1200," so zapisali in poudarili, da je pomembno, da nepreverjenih informacij ne širimo na družbenih omrežjih. "Slednje lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverimo dejansko stanje," pravijo. "Seveda pa še enkrat poudarjamo, da se bomo policisti vedno odzvali v primerih neprimernega vedenja do otrok, vabljenja v vozilo ali ogovarjanja, preverili vse okoliščine dogodkov, poskušali ugotoviti identiteto oseb, predvsem pa ugotoviti namen oz. motiv ogovarjanja otrok oz. ali je do dogodka sploh prišlo," pravijo na Policiji.

Policisti tudi redno opravljajo kontrole ob šolskih poteh, da bi bili otroci na poti v šolo in iz nje čim bolj varni glede na vse vidike tako kriminalitete in javnega reda kot tudi prometne varnosti.