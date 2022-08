Na območju Vogla kar štirikrat reševali pohodnike, ki jih je zavedla navigacija

V treh primerih je pohodnike zavedla navigacija, ki jih je pri sestopanju pripeljala na neprehoden in nevaren teren z visokimi grapami. Eden od izgubljenih pa je zapustil nemarkirano vendar uhojeno pot in prav tako zašel na nevaren in neprehoden teren. Vsi so bili tujci in vsi so se ob reševanju nahajali na območju pod smučiščem Vogel, kjer je tudi nihalka oziroma kabinska žičnica. K sreči se do sedaj ni nihče poškodoval.

Ob tem pristojni opozarjajo na uporabo markiranih poti in ne zgolj navigacije. Navigacija naj bo le pripomoček in ne nadomestek uradnim zemljevidom in markacijam, svetujejo.

Ena pot, ki je bila dvakrat razlog za reševanje, je iz Google zemljevidov že izbrisana.