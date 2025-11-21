Na območju Vrhnike zasegli skoraj 300 svežih rastlin konoplje

Kriminalisti PU Ljubljana so v tem tednu po opravljeni kriminalistični preiskavi, na območju Vrhnike opravili hišno preiskavo pri 21-letnem in 52-letnem osumljencu. Po pridobljeni sodni odredbi so našli približno 35 kilogramov suhe rastline ter skoraj 300 svežih zelenih rastlin, za katere je bilo ugotovljeno, da gre za prepovedano drogo konopljo.