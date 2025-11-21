Na območju Vrhnike zasegli skoraj 300 svežih rastlin konoplje

Policisti so zasegli tudi več pripomočkov, domnevno uporabljenih za gojenje in predelavo konoplje, med drugim aluminijasto folijo, elektronsko tehtnico, stiskalnico za izdelavo modelov, različna gnojila ter več elektronskih naprav.
- FOTO: PU Ljubljana
- FOTO: PU Ljubljana
- FOTO: PU Ljubljana
S PU Ljubljana so sporočili, da kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo. Zoper 21-letnega osumljenca so odredili pridržanje, nato pa so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.