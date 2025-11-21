Svetli način
Slovenija

Na območju Vrhnike zasegli skoraj 300 svežih rastlin konoplje

Vrhnika, 21. 11. 2025 09.01 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Kriminalisti PU Ljubljana so v tem tednu po opravljeni kriminalistični preiskavi, na območju Vrhnike opravili hišno preiskavo pri 21-letnem in 52-letnem osumljencu. Po pridobljeni sodni odredbi so našli približno 35 kilogramov suhe rastline ter skoraj 300 svežih zelenih rastlin, za katere je bilo ugotovljeno, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Policisti so zasegli tudi več pripomočkov, domnevno uporabljenih za gojenje in predelavo konoplje, med drugim aluminijasto folijo, elektronsko tehtnico, stiskalnico za izdelavo modelov, različna gnojila ter več elektronskih naprav.

S PU Ljubljana so sporočili, da kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo. Zoper 21-letnega osumljenca so odredili pridržanje, nato pa so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Fery Zaka
21. 11. 2025 10.39
Ajej, ode biznis u 3pm. Furs bo pa brez davkov. Kako bomo pa policaje plačali?
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
21. 11. 2025 10.19
+0
In kaj bo zdej mesec kadil!
ODGOVORI
3 3
krpati
21. 11. 2025 10.11
+3
Bi blo bols da bi socialo vlekel....potem bi se lahko v miru še s tem ukvarjal. Kot nekateri.
ODGOVORI
4 1
Valkidžija
21. 11. 2025 10.11
+3
V parlamentu pa nikoli ne preverijo " belih noskov". A ja, opa. To je vendar oblast.
ODGOVORI
4 1
Martinović
21. 11. 2025 10.08
+1
Lastna uporaba!
ODGOVORI
3 2
Potouceni kramoh
21. 11. 2025 09.50
-1
To pa ni mal.Bi rekli uspešna farma.
ODGOVORI
1 2
Vlahek
21. 11. 2025 09.49
-1
Žalostno kakšno primitivno mentaliteto imajo kriminalci v sloveniji,žalost,,,NIKOLI NE JEŠ PA SERJEŠ V 3NAKEM PROSTORU
ODGOVORI
0 1
Saj ni važno
21. 11. 2025 09.37
-1
Jaoo
ODGOVORI
0 1
