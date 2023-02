Na območju Zelenice se sprožajo snežni plazovi: 'Bodite pazljivi'

Kot so sporočili z Zavoda za varstvo pred snežnimi plazovi, se je v četrtek okoli poldneva pod Spodnjim plotom nad servisno cesto proti Domu na Zelenici že delno sprožil talni snežni plaz. Na pobočju so še vidne razpoke, zato predvidevajo, da se bo nov talni plaz spontano sprožil danes ali v soboto. Izredno nestabilna snežna odeja je tudi višje na pobočju, kjer so prav tako vidne razpoke.

Kot kaže napoved za prihodnje dni, bodo v visokogorju na osojnih straneh snežne in plazovne razmere ostale skoraj nespremenjene. Severni veter bo znova prenašal suh sneg in gradil območja s plazovnimi problemi. V snežni odeji so šibke plasti in na delih z napihanim snegom lahko obiskovalci z dodatno obremenitvijo snežne odeje sprožijo snežni plaz.

Na prisojnih straneh se je zaradi sončnega obsevanja snežna odeja ojužila in obtežila. S strmih pobočij s travnato podlago so se v preteklih dveh dneh spontano prožili talni plazovi in tako bo še naprej. Hoja pod takimi pobočji bo že danes in predvsem v soboto, ko bodo temperature nekoliko višje, nevarna, opozarjajo na Zavodu za varstvo pred snežnimi plazovi.

V sredogorju se je snežna odeja zaradi nihanja temperatur s toplimi dnevi in mrzlimi nočmi hitreje preobražala ter sesedala in tako bo tudi v prihodnjih dneh. Na osojnih legah je snežna odeja večinoma stabilna. Na določenih prisojnih pobočjih s travnato podlago in dovolj velikim naklonom pa se bodo tudi v sredogorju danes in v nedeljo pojavljali talni plazovi. "Bodite pazljivi in se izogibajte hoji pod takimi pobočji," pozivajo na zavodu.