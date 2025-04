Slovenski veleposlanik v Vatikanu o papežu: Z nasmehom te je razorožil

Papež Frančišek je bil po besedah slovenskega veleposlanika v Vatikanu Franca Buta zelo topla, prijetna in zabavna oseba. Iskren človek odprtega srca. "Bil je kritik vseh napak, hkrati pa odprtega srca in širokih rok za sprejemanje različnih ljudi. Pri vsakem človeku je iskal njegovo človečnost," pripoveduje. Slovenija mu je bila zelo pri srcu, čeprav je nikoli ni uspel obiskati.

Slovenski veleposlanik v Vatikanu Franc But je v oddaji 24UR povedal, da ga je novica o papeževi smrti presenetila. "Bil je zelo šibkega zdravja, a zdaj, ko se mu je začelo izboljševati, smo pričakovali, da bo še nekaj časa z nami ..."

Slovenski veleposlanik v Vatikanu Franc But.

Tisto, kar je pri papežu Frančišku nanj naredilo največji vtis, je dejstvo, da je bil na eni strani neizmerno jasen, ko je kritiziral – kot je pravil – zablode tega sveta, torej pretirano bogatenje na eni strani in neodgovornost do revnih na drugi, premalo skrbi za planet, bil je velik kritik oboroževanja, vsake vojne, pri tem je izjemno trpel. Po drugi strani pa je bil človek neverjetnega sočutja in širine. "Rekel je, da je vsak človek njegov brat. Vsak človek mora biti tvoj brat in sestra. Če to delaš, si kristjan, če tega ne delaš, se težko tako imenuješ. Skratka, bil je kritik vseh napak, hkrati pa odprtega srca in širokih rok za to, da je sprejemal različne, ne glede na to, kakšnega prepričanja je bil kdo, kako politično usmerjen ... pri vsakem človeku je iskal njegovo človečnost in rekel je: kaj lahko storiš za ta svet, da bo lepši in boljši? Če lahko ti kaj storiš, bomo skupaj kaj storili."

But je kot veleposlanik pri Svetem sedežu s papežem večkrat govoril. Po njegovih besedah je bil zelo prijetna in zabavna, topla oseba. Iskren človek odprtega srca. "Na obraz je znal dati prisrčen nasmeh, ki te je razorožil." Papež je imel Slovenijo rad, kako torej, da je ni nikoli obiskal? "Mislim, da jo je spoznal že v letih 1967, 1968, ko je bil dva tedna v Sloveniji, nekaj dni je stanoval pri kardinalu Rodetu, takrat seveda še nihče ni bil ne papež ne kardinal ne škof. Večkrat je rekel, da bi jo zelo rad obiskal, ampak morda ni bilo priložnosti ali pa je tako naneslo, da mu druge obveznosti ali zdravje tega niso dopuščali," je ocenil But. Prepričan je, da bi nas, če bi še bil dobrega zdravja, zagotovo obiskal. "Ker smo majhna država, ki mu je pri srcu. Ampak on je rad šel na obrobje – tja, kjer je verjel, da je treba tkati vezi in iskati rešitve za globalna vprašanja in za ves svet."

Morda bi se morali prej vprašati, zakaj papež ni obiskal Argentine – svoje domovine, pa je za oddajo 24UR izpostavil duhovnik in moralni teolog dr. Ivan Štuhec. "To je ostalo neko zagonetno vprašanje, na katerega pravzaprav nihče nima pravega odgovora. Zakaj ni obiskal Slovenije, je stvar neke špekulacije in glede na to, da v tem obdobju nismo imeli nekega posebnega razloga, na osnovi katerega bi ga povabili, se mi zdi po svoje tudi razumljivo in logično, da tega ni storil."

Ivan Štuhec

Na vprašanje, kaj je najbolj zaznamovalo pontifikat papeža Frančiška, je Štuhec odgovoril: "Papež Frančišek je iz Latinske Amerike prinesel odločitev za uboge in jo razširil na celotno Cerkev, preko imenovanja kardinalov je Katoliško cerkev močno globaliziral, v reformi kurije pa je morda najbolj odločilna poteza to, da je dal nekatera pomembna mesta tudi ženskam."