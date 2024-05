Na Obrežju znova protest proti načrtovanemu azilnemu domu

Krajani Brežic so se na mejnem prehodu Obrežje znova zbrali na protestnem shodu proti izpostavi azilnega doma, ki jo želi tam urediti vlada. Opozorili so, da azilni dom ne sodi v tamkajšnji prostor, in napovedali, da bodo vztrajali pri svojih zahtevah. Po oceni organizatorjev se je zbralo okoli 250 ljudi, shod pa je minil brez incidentov.

Shod sta na zahtevo krajanov organizirali krajevni skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem. Protestniki so se ob 9. uri zbrali na platoju neposredno na mejnem prehodu na mestu, kjer naj bi bili postavljeni kontejnerji azilnega doma. Nagovorilo jih je več govorcev, med njimi tudi brežiški župan Ivan Molan, katerih govore so pospremili z bučnimi aplavzi, po približno uri in pol pa so se razšli.

Protest proti načrtovanemu azilnemu domu na Obrežju FOTO: Bobo icon-expand

Po besedah podpredsednika Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavka Bizjaka je shod minil brez incidentov in zelo spoštljivo do vseh. Na njem so opozorili, da azilni dom ne sodi v tamkajšnje okolje, posebej ne na mesto, kjer naj bi bil postavljen. "Bivalni kontejnerji naj bi namreč stali na enem delu parkirišča, namenjenega tovornjakom, na vročem asfaltu in brez vsakršne sence. Postavljeni bi bili neposredno ob terminalu oz. cesti, po kateri vseskozi vozijo tovornjaki," je opozoril Bizjak. Dodal je, da takšne razmere niso humane. Mesto, kjer naj bi stal azilni dom, po njegovih besedah ni primerno niti z vidika varnosti, saj bi verjetno migranti, katerih gibanje v azilnem domu ni omejeno, skušali priti na tovornjake in se z njimi prebiti globlje v EU. Prav tako bi iz azilnega doma čez okoliške vasi odhajali naprej, kar je sporno z vidika varnosti domačinov, na mestu, kjer naj bi stal azilni dom, pa tudi sicer ni nobene potrebne infrastrukture, potrebne za prebivanje. S shodi bodo po besedah Bizjaka nadaljevali, dokler ne dobijo zagotovila, da pri njih ne bo azilnega doma. Da bodo shod ponovili, so sklenili tudi danes.