Na obronkih Pohorja in Kozjaka po štirih dneh še vedno brez elektrike

Da bo zadnja snežna pošiljka povzročila toliko težav, si najbrž ni mislil nihče, niti marsičesa vajeni domačini višje ležečih območij. Mnogi na Pohorju in Kozjaku so ostali odrezani od sveta, zaradi snegoloma in padlih dreves pa še brez elektrike.

"To je povzročilo, da smo imeli v nekem trenutku čez noč tudi osem tisoč odjemalcev brez napetosti, v torek zjutraj smo se odpravili tja z vsemi razpoložljivimi ekipami, aktivirali smo, kjer se je dalo, tudi zunanjo pomoč, se pravi, sekače, gasilce, civilno zaščito ..." pojasnjuje Silvo Ropoša iz Elektra Maribor.

A snega je bilo ponekod toliko, da se skozenj niso mogli prebiti niti dobro opremljeni gasilci niti civilna zaščita. Posnetek delavcev mariborskega Elektra prikazuje, da so se do poškodovanih daljnovodov marsikje prebijali peš. Ponekod je bilo namreč več kot meter snega. "Tudi v sredo so delali režijski delavci, plužne službe, pomagali so sekači, da smo se prebili do vseh," pojasnjuje poveljnik Civilne zaščite Občine Ruše Gregor Krofič.

Okoli sto gospodinjstev še vedno brez elektrike

Delavci Elektra so od jutra do večera na terenu, a nekaj manj kot sto gospodinjstev, od tega 36 na območju ruške občine, je bilo še danes, že četrti dan zapored brez elektrike. Zanje so zdaj pripeljali elektro agregate. Gre za 15 novih elektro agregatov iz državnih blagovnih rezerv. "Naši ljudje so še vedno na terenu, še vedno izvajajo dela. Ob tej priložnosti se res iz srca zahvaljujem vsem, ki so v teh nemogočih razmerah pomagali, konec koncev tudi reševali življenja ..." pravi županja občine Ruše Urška Repolusk. "Imeli pa smo pripravljen tudi hostel, za take, ki ne bi imeli kam iti, v pripravljenosti smo imeli šolo, da bi se v telovadnico lahko ljudje zatekli, potrebe ni bilo," dodaja Krofič.

Z Elektra Maribor, kjer okvare na daljnovodih iščejo tudi s pomočjo dronov, pa naprošajo, da jim še naprej javljate lokacije morebitnih okvar. Predvsem pa, da se sami kablov ne dotikate. Morda so pod napetostjo, zato bi bilo takšno ravnanje lahko smrtno nevarno.