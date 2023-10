Na obzorju nove nevihte z močnimi nalivi in sunki vetra

Čeprav se je nov teden vremensko začel obetavno, pa bo nadaljevanje precej bolj dinamično. Do konca meseca nas bo namreč prešlo več padavinskih pasov, ob katerih bo predvsem na zahodu in jugu Slovenije padla večja količina dežja. Že v torek nas tako čaka prehod fronte. Ta prinaša posamezne nevihte, ki lahko postrežejo tudi z močnimi nalivi in sunki vetra. A kljub pogostim padavinam pa tudi ta teden ne bomo videli večjih temperaturnih sprememb.

Čeprav bo v torek na Štajerskem, v Prekmurju ter tudi ponekod na Dolenjskem in v Beli krajini sprva še nekaj sonca, pa bo drugod že zjutraj bolj oblačno. Kot poroča Meteoinfo Slovenija se bodo namreč padavine, ki bodo dopoldne zajele zahodne kraje, popoldne krepile in do večera razširile tudi nad večji del države. "Prehod fronte bodo pospremile posamezne nevihte, ki lahko postrežejo z močnimi nalivi in sunki vetra. Poleg tega se bo k nam ponovno razširil oblak saharskega prahu, kar pomeni, da bo dež spet puščal sledove," poudarja naš hišni prognostik Rok Nosan. A tudi po prehodu fronte se vreme še ne bo ustalilo, saj nas bosta po poročanju portala do konca meseca prešla še vsaj dva izrazitejša padavinska pasova. Eden se bo čez naše kraje pomikal v noči na petek, drugi pa nas bo predvidoma dosegel v nedeljo čez dan ali v ponedeljek.

"Za pestro vremensko dogajanje skrbijo številni cikloni in fronte, ki kot po tekočem traku nastajajo nad severnim Atlantikom in se prek zahodne Evrope pomikajo proti vzhodu," še pojasnjuje Nosan. Do večjih temperaturnih sprememb pa medtem kljub pogostim padavinam tudi ta teden ne bo prišlo, saj bodo v višjih plasteh ozračja pihali močni zahodni vetrovi, nižje pa bo prevladoval jugozahodni zračni tok, s katerim bo k nam še naprej dotekal topel in vlažen zrak. "To pomeni, da se bo po septembru, ki je bil drugi najtoplejši do zdaj, letošnji oktober zavihtel na sam vrh."

icon-expand Slika prikazuje skupno višino padavin do sredinega zgodnjega jutra, kot jo predvideva zadnji izračun meteorološkega modela ICON-D2. FOTO: Meteoinfo Slovenija