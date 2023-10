Na obzorju nove obilnejše padavine, v torek severozahod obarvan oranžno

V Posočju ter na območju zahodnih in južnih Julijcev je po podatkih agencije za okolje ta mesec padlo že več kot 500, na Voglu celo 860 litrov dežja na kvadratni meter. S tem se letošnji oktober uvršča med najbolj mokre mesece v zgodovini meritev. In kljub vremensko stabilnejšemu koncu tedna pa nas že v ponedeljek čakajo nove obilnejše padavine.

Kot opozarja portal Meteoinfo Slovenija, bodo močnejše padavine v ponedeljek najprej zajele zahod Slovenije, dan kasneje pa se bodo še nekoliko okrepile in se razširile nad večji del države. Za ponedeljek je sicer za zahod in jugovzhod države izdano rumeno opozorilo, že dan kasneje pa je rumeno obarvana celotna Slovenija. V torek je za severozahod države zaradi padavin Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo.

Arso napoveduje, da se bodo padavine na zahodu začele krepiti zjutraj, občasno pa bo deževalo tudi v osrednji Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v nekaterih alpskih dolinah okoli 10,5 stopinje Celzija.

V vzhodnih krajih bo v ponedeljek še večinoma sončno, drugod pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severozahodni Sloveniji. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, v severozahodnih krajih okoli 14 stopinj Celzija.