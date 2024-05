Na obzorju obilne padavine: kje bo padlo največ dežja?

Kje bo padlo največ dežja?

Modelske napovedi se večinoma strinjajo, da bo maksimum padavin verjetno pri naših zahodnih sosedih. V Furlaniji-Julijski krajini in v Beneški pokrajini lahko pade od 100 do 200 mm dežja, krajevno pa tudi več, kar bi ob jugovzhodnem vetru tudi pričakovali. Precej dežja bo verjetno padlo tudi v zgornjem porečju reke Drave. Napoved za naše kraje je zaenkrat še precej negotova. Po trenutnih napovedih je največja verjetnost dolgotrajnejših nalivov za območje Goriške, Posočja in Gorenjske, zato so za severozahodno in jugozahodno regijo izdali tudi oranžno opozorilo. Nekateri scenariji kažejo veliko padavin tudi za območje Savinjskih Alp in Pohorja. Ob krajevnih močnejših padavinah bo možno hitro naraščanje hudourniških vodotokov, ob tem bodo možna razlivanja ter zastajanje padavinske vode, še opozarja Arso.