Na tri štirice zaključila predmet štiri, inšpektor jo je neupravičeno preganjal dve leti

Razkrivamo ugotovite upravnega nadzora nad delom šolskega inšpektorata po aferi Merc in grosupeljski učiteljici glasbe, ki jo je inšpektor skoraj dve leti preganjal zaradi tega, ker je ocene na štiri, štiri, štiri učenki zaključila predmet - štiri.

Zoper tega inšpektorja upravna inšpekcija predlaga celo uvedbo disciplinskega postopka. Še več, skoraj ni postopka, v katerem so šolski inšpektorji na pobudo staršev prijaviteljev delovali oholo in izvajali torturo nad učitelji in ravnatelji, ki bi ga izpeljali pravilno v skladu z zakoni.