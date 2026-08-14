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Slovenija

Na očesni kliniki po Sončevem mrku obravnavali tri bolnike

Ljubljana, 14. 08. 2026 21.05 pred 4 urami 1 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Oko

Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju Sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi trije so kljub opozorilom Sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Do hujših poškodb vida ni prišlo, nihče ni utrpel okvare rumene pege, poroča Televizija Slovenija.

Trije bolniki, ki so pomoč iskali zaradi zamegljenega vida in občutka tiščanja v očeh, so sončni mrk za nekaj sekund opazovali s prostim očesom, poročajo.

Pred sredinim astronomskim pojavom so oftalmologi opozarjali na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.

Kot je pred mrkom pojasnila oftalmologinja z Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Darja Dobovšek Divjak, pri gledanju v mrk brez zaščite pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. Te so podobne učinku, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v papir ali les, kjer nastane opeklina, so pred Sončevim mrkom izpostavili v sporočilu UKC Ljubljana.

Ljubljanski klinični center
Ljubljanski klinični center
FOTO: Damjan Žibert

Za varno opazovanje Sončevega mrka so strokovnjaki priporočali izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. Posebno previdnost pa so svetovali pri otrocih, ki so še posebej ogroženi.

Pojavijo se lahko težave, kot je bleščanje, kasneje pa lahko nastopi poslabšanje vida. Med znaki poškodb, na katere je treba biti pozoren, izpostavljajo temen madež v centru gledanja, ukrivljeno sliko in težave pri zaznavanju barv.

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KOMENTARJI3

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lakala28
14. 08. 2026 21.50
Niso opazovali sončnega mrka, ampak so opazovali DELNI sončni mrk. To JE NEVARNO brez zaščite. Brez zaščite je nenevarno opazovati zgolj POPOLNI sončni mrk v času (nekaj minut ali sekund), ko senco lune obda sončeva korona. Upam, da bo komu prav prišlo, npr. naslednje leto v Egiptu.
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0 0
StudyBitcoin
14. 08. 2026 21.33
Darvinizem 🤡
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+2
2 0
galeon
14. 08. 2026 21.22
Vsem bi morali zaračunat storitev pregleda.
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+2
5 3
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