Na očesni kliniki po Sončevem mrku obravnavali tri bolnike

Trije bolniki, ki so pomoč iskali zaradi zamegljenega vida in občutka tiščanja v očeh, so sončni mrk za nekaj sekund opazovali s prostim očesom, poročajo.

Pred sredinim astronomskim pojavom so oftalmologi opozarjali na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.

Kot je pred mrkom pojasnila oftalmologinja z Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Darja Dobovšek Divjak, pri gledanju v mrk brez zaščite pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. Te so podobne učinku, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v papir ali les, kjer nastane opeklina, so pred Sončevim mrkom izpostavili v sporočilu UKC Ljubljana.