Zaslišanje še 12 kandidatov za ministre, glasovanje o vladi že v sredo

Prihodnji teden se bodo pred matičnimi delovnimi telesi DZ nadaljevala zaslišanja ministrskih kandidatov, ki jih mandatar Robert Golob predlaga v 15. slovensko vlado. V ponedeljek in torek bodo zaslišali še preostalih 12 kandidatov, potem ko so v sobotnih zaslišanjih zeleno luč matičnih odborov oz. komisije že dobili kandidati za gospodarskega ministra Matjaž Han , za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon , za ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Aleksander Jevšek , za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh in za ministra za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič .

V torek se bodo predstavili še kandidat za ministra za infrastrukturo Bojan Kumer, kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, kandidati za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, za ministra za okolje in prostor Uroš Brežan in za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan ter kandidatka za ministrico za kulturo Asta Vrečko.

Za zdaj 17 ministrov, trije brez resorja

Če na predstavitvah ministrskih kandidatov ne bo večjih presenečenj, bodo poslanke in poslanci tako predvidoma že v sredo glasovali o ministrski ekipi predsednika vlade Roberta Goloba, koalicijski trojček strank Gibanje Svoboda, SD in Levica pa bi tako lahko dosegel zastavljeni cilj, da vlado sestavijo do 3. junija.

Nova vladna ekipa bo za zdaj, enako kot dosedanja, štela 17 ministrov, trije bodo brez resorja. Iz kvote Gibanja Svoboda je 11 kandidatov, iz SD štiri in Levice dva. Med kandidati je sedem žensk, stare so med 34 in 60 let. Največ kandidatov, in sicer osem, je starih med 50 in 60 let, šest jih je starih več kot 40 let, manj kot 40 let imajo trije kandidati.