Na odboru o demokratičnih standardih in Hojsovem ravnanju ob protestih: minister očitke zavrača

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je po okoli petinpolurni razpravi zavrnil vse predlagane sklepe. Med drugim tudi sklep, ki ga je sicer kritiziralo več poslancev, da obsodijo ukrepe vlade, ki pomenijo "teptanje demokratičnih standardov", ter da obsodijo "osebne diskreditacije in napade vladnih predstavnikov na vse, ki nasprotujejo ukrepom vlade in opozarjajo na njena nezakonita ravnanja".

Med drugim so zavrnili tudi poziv vladi, "naj preneha s političnimi pritiski in podrejanjem represivnih organov".

"Opažamo, da želi vlada zatreti vso svobodo političnega izražanja, tako v politiki kot s civilni družbo kot stroko," je v imenu predlagatelja ocenil poslanec Levice Primož Siter.

Ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu je očital nedopustne pritiske na policijo ter navodila prek Twitterja za ravnanje na protestih, ki na kolesih potekajo ob petkih. Protestniki po njegovih navedbah niso storili nobenega kaznivega dejanja, policija pa je nekatere identificirala in inšpektoratu predlagala, da jih oglobi. Ob tem se je poslanec vprašal o sorazmernosti pri obravnavi posameznih protestnikov. Opozoril je na usmeritve policiji, naj za identifikacijo protestnikov uporabi vsa razpoložljiva sredstva.

Izpostavil pa je zlasti ministrove izjave ter tvite, s katerimi je naslovil in po njegovih navedbah tudi žalil protestnike. Kritičen je bil še do vladnega kadrovanja, s čimer da minister vpliva na represivne organe. Siter je pozval tudi k strokovni utemeljitvi omejitvenih ukrepov, saj je dovoljeno le zbiranje do 200 oseb.