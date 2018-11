Na odboru za pravosodje enotni: Odločbe ESČP je treba spoštovati

Odbor DZ za pravosodje je na pobudo predsednika odbora Jerneja Vrtovca(NSi) razpravljal o ravnanju vrhovnega sodišča v sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), v kateri je to ugotovilo, da so slovenska sodišča Pro Plusu kršila pravico do poštenega sojenja, ker pri obravnavi njegove pritožbe na denarno kazen ni bila izvedena javna obravnava.

Na odločitev se je vrhovno sodišče odzvalo na spletni strani. Zapisalo je, da ga ESČP z argumentacijo ni prepričalo ter tudi navedlo, da spoštuje tiste odločbe, ki prepričajo z argumentacijo. Takšen odziv so nekateri vidni pravniki in vrhovni sodniki razumeli kot napoved, da vrhovno sodišče sodbe ne bo spoštovalo, zoper kar so javno protestirali. Po protestu je vrhovno sodišče sporočilo, da je bilo narobe razumljeno, odziv je umaknilo in se opravičilo.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančičje danes v zvezi z omenjenim sporočilom povedal, da "verjetno ni šlo za prav primeren način" odziva, a da se je z njim skušalo opozoriti tudi na težave, s katerimi se sodstvo sooči, ko slovenska zakonodaja ni usklajena z evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. Zato bi bilo treba po njegovem zakonodajo proučiti in jo po potrebi popraviti.