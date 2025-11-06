Na odboru zelena luč študentskemu zakonu: višje subvencije, dvig urne postavke

Predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v krovni študentski organizaciji, v DZ pa vložili poslanci koalicije s prvopodpisanimi Lenartom Žavbijem (Svoboda), Damijanom Bezjakom Zrimom (SD) in Tatjano Greif (Levica), prinaša dvig urne postavke študentskega dela za 5,2 odstotka (na 7,74 evra) in subvencije za študentsko prehrano. Pri subvenciji so sprejeli dopolnilo SDS, da se ta letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Koriščenje subvencij pa bo možno do polnoči. Prav tako bodo študenti lahko koristili dodatne subvencije, saj bodo po novem lahko koristili subvencijo tudi med vikendom, in ne le na delovni dan kot zdaj.

Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, študenti starši bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

Poslanka Greif je poudarila, da predlog zakona izboljšuje socialni položaj študentov. "Izredni dvig subvencije študentske prehrane, boni tudi za praznike in vikende, koriščenje po 22. uri, dvig minimalne urne postavke za študentsko delo, podaljšanje štipendije je možno zaradi starševstva, izplačevanje štipendije tudi, če se študij uspešno zaključi prej, in obveznost štipendistov, da zaključijo izobraževanje, se podaljša s 30. septembra na 31. oktober," je povzela poglavitne rešitve.