Slovenija

Na odboru zelena luč študentskemu zakonu: višje subvencije, dvig urne postavke

Ljubljana, 06. 11. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
6

Odbor DZ za izobraževanje je v drugi obravnavi soglasno potrdil predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki zvišuje minimalno urno postavko za študentsko delo in subvencijo za prehrano ter podaljšuje rok za zaključek študija. Poslanci so sprejeli vložena dopolnila koalicije in opozicijske SDS.

Predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v krovni študentski organizaciji, v DZ pa vložili poslanci koalicije s prvopodpisanimi Lenartom Žavbijem (Svoboda), Damijanom Bezjakom Zrimom (SD) in Tatjano Greif (Levica), prinaša dvig urne postavke študentskega dela za 5,2 odstotka (na 7,74 evra) in subvencije za študentsko prehrano. Pri subvenciji so sprejeli dopolnilo SDS, da se ta letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Koriščenje subvencij pa bo možno do polnoči. Prav tako bodo študenti lahko koristili dodatne subvencije, saj bodo po novem lahko koristili subvencijo tudi med vikendom, in ne le na delovni dan kot zdaj.

Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, študenti starši bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

Poslanka Greif je poudarila, da predlog zakona izboljšuje socialni položaj študentov. "Izredni dvig subvencije študentske prehrane, boni tudi za praznike in vikende, koriščenje po 22. uri, dvig minimalne urne postavke za študentsko delo, podaljšanje štipendije je možno zaradi starševstva, izplačevanje štipendije tudi, če se študij uspešno zaključi prej, in obveznost štipendistov, da zaključijo izobraževanje, se podaljša s 30. septembra na 31. oktober," je povzela poglavitne rešitve.

Študenti (slika je simbolična).
Študenti (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Poslanec Zrim je izrazil veselje, da je predlog zakona pred njimi in hkrati upanje, da ga bodo soglasno sprejeli. Dopolnilo SDS se mu zdi nepotrebno, a ga bo podprl, je dejal. "Zakon nadgrajuje položaj študentov. Smo zgledna država na tem področju, kajti vsi, ki pridejo k nam, rečejo, da je biti študent v Sloveniji nekaj lepega," je dejal.

Jožef Lenart (SDS) se je zahvalil študentskemu svetu in predlagatelju za zakon. "Smo na strani tistih, ki želijo študirati, da siti doštudirajo, ker jih javni sektor in gospodarstvo potrebuje," je dejal. A opozoril na izkoriščanje pri koriščenju bonov čez vikend, zaradi česar tisti iz okoliških krajev ne bodo šli domov. Kljub temu bo zakon podprl, je dodal.

Sara Žibrat (Svoboda) mu je iz svojih izkušenj povedala, da nikoli ne bi ostala v Ljubljani čez vikend zaradi enega toplega obroka v restavraciji. "Ker če si šel domov, si dobil celo škatlo zelenjave," je povedala.

študenti predlog zakona študentsko delo
Naslednji članek

'Vsem, ki delamo na prometni varnosti, je to velika klofuta v obraz'

Naslednji članek

Aktivirali 37. člen zakona o obrambi: vojska prihaja na mejo

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TITO50
06. 11. 2025 17.27
In študentske servise vzeti iz rok zasebnikov.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
06. 11. 2025 17.16
+0
Sama potuha študentom
ODGOVORI
1 1
kr en 123
06. 11. 2025 17.13
+0
Pa 2 jurja štipendije nebi škodilo...
ODGOVORI
1 1
Cupko
06. 11. 2025 17.11
+0
Zakaj ni pogoj za subvencijo prehrane, da je potrebno doštudirati v roku in ne da študenti študirajo do onemoglesti ter koristijo te subvencije. Hkrati bi morali sprejeti še zakon, da morajo poslanci plačevati kosila po ekonomski ceni in ne da ga dobijo za smešno nizko ceno. Ali smo ostali prebivalci te dežele manjvredni in plačujemo malice po ekonomski ceni, kljub temu, da imamo nižje plače kotti lenuhi, ki spijo oziroma jih sploh ni na sejah
ODGOVORI
2 2
stumfeta
06. 11. 2025 17.17
+1
Subvencijo za hrano imaš, če imaš status študenta, status študenta imaš pa 3 leta na prvi stopnji in 5, če prilezeš do druge stopnje. To je to.
ODGOVORI
1 0
ježevka123
06. 11. 2025 16.40
+1
Da bi bile vsako leto volitve! Sami bonbončki se delijo!
ODGOVORI
3 2
