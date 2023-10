Na odhod iz Izraela trenutno čaka sedem Slovencev

Dodali so, da se je do danes na ministrstvo in na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu, kjer nudijo nujno konzularno pomoč, skupno obrnilo 48 slovenskih državljanov, ki so izrazili željo za pomoč pri povratku v Slovenijo oziroma posredovali kontaktne podatke.

Doslej se je iz Izraela v domovino vrnilo 33 Slovencev, ki so se na pot odpravili večinoma s komercialnimi leti. Na MZEZ so za 17 slovenskih državljanov uspeli zagotoviti mesta na poletu v Črno goro, za kar so se predhodno dogovorili s črnogorskimi oblastmi, so še sporočili.