Na odličen zajtrk v središče Ljubljane

Vsem je dobro znano, da je začetek dneva izjemno pomemben, saj narekuje naše počutje celega dne. Hrana, ki jo zjutraj zaužijemo pa je gorivo za dan v katerega vstopamo. Zaradi teh pomembnih dejstev in vse večjega zanimanja zunanjih gostov, po ponudbi zajtrkov v hotelu CUBO, so se odločili, da razširijo svojo ponudbo in enega najboljših zajtrkov v Ljubljani, sedaj strežejo tudi zunanjim obiskovalcem in ne samo gostom hotela.

icon-expand Butični CUBO hotel FOTO: Arhiv ponudnika Butični CUBO hotel v središču prestolnice je priljubljen prostor tako za zajtrke kot manjša poslovna druženja in sestanke. icon-expand Butični CUBO hotel FOTO: Arhiv ponudnika Ker je trenutna situacija brezskrbna raziskovanja in potovanja postavila na stranski tir, so v hotelu Cubo delčke širnega sveta, skozi jutranje kulinarično doživetje, prinesli v središče Ljubljane. Zakaj ne bi dneva začeli z okusnim sredozemskim zajtrkom? Za jutranjo skledo zdravja pa poskrbi vitalni zajtrk, ki je sestavljen iz skrbno izbranih sestavin, ki poskrbijo za dan poln energije. icon-expand Butični CUBO hotel FOTO: Arhiv ponudnika V hotelu CUBO med tednom strežejo zajtrke zunanjim gostop med 7 in 10. uro, med vikendom pa vse do 11. ure. Začnite vikend sprehod po ljubljanskih ulicah z odličnim zajtrkom in skodelico izbrane kave ali čaja, v sodobno zasnovanem ambientu, ki nudi popolno intimo. icon-expand Butični CUBO hotel FOTO: Arhiv ponudnika Naročnik oglasa je Cubo.