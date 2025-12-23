Naslovnica
Na odločbo o dolgotrajni oskrbi ponekod čakajo tudi več mesecev

Ljubljana, 23. 12. 2025 18.45 pred 34 minutami 1 min branja 11

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Dolgotrajna oskrba

Tečejo še zadnji dnevi, ko mora ljubljanski Center za socialno delo končati prevedbe približno 20 tisočih stanovalcev iz starega v novi sistem dolgotrajne oskrbe. Časa za izjavo ljubljanski CSD ni našel, ker da se utapljajo v delu, pravijo, a po ocenah pristojnega ministra delo dobro napreduje. Kaj pa domovi za starejše? "Pripravljeno imamo vse, osebni načrti so narejeni," pravijo v enem od ljubljanskih domov.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
23. 12. 2025 19.19
Prej so čakali 30 let....pa so bili črnuharji kar tiho🤔
Odgovori
-1
0 1
boslo
23. 12. 2025 19.19
Kaj so čakali?
Odgovori
0 0
proofreader
23. 12. 2025 19.15
Rezultati nevidnega dela od doma, bogato nagrajenega zaradi nadpovprečne uspešnosti.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
23. 12. 2025 19.14
Golob je obljubil, da bo Maljevca odstavil, če 1. decembra stvari ne bodo delale? Je spet lagal?
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
23. 12. 2025 19.10
A ni to tista oskrba, ki jo plačujemo- denar je odšel za božičnico JS, vračali jo bomo pa spet s.pjevcu!
Odgovori
+3
4 1
jank
23. 12. 2025 19.16
To je noro! Ta sredstva se zbirajo na posebnem podračunu Zavoda za zdravstveno zavarovanje in vlada NIMA dostopa do teh sredstev. Koliko je je teh sredstev lahko pogleda vsak na spletni strani ZZZS. Poglej in nikoli več ne piši laži!
Odgovori
0 0
tavbix
23. 12. 2025 19.05
Izmisliš si nov davek in ker nimaš vzpostavljenega sistema, denar pač porabljaš za neke druge stvari. Po televiziji pa se hvališ, kot da je to nek dosežek stoletja. Vsak otrok bi to bolje in bolj transparentno izpeljal.
Odgovori
+8
8 0
jank
23. 12. 2025 19.19
To je davek za desne politikante! V resnici pa gre za zavarovanje za DO in ima značilnosti zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Vsa zavarovanja plačujemo za primer, ko potrebujemo usluge, ki nam jih omogočajo.
Odgovori
0 0
boslo
23. 12. 2025 19.04
Ne verjamem, Maljevac pravi drugače
Odgovori
+3
3 0
Sirhakel7
23. 12. 2025 18.56
Čez leto osorej bomo verjetno brali spet isti naslov, da je CSD preobremenjen in odločb še ni.
Odgovori
+8
8 0
frenk7
23. 12. 2025 18.55
Narod, kljub organizirani hujskaški propagandi proti aktualni vladi, vsak dan znova spoznava, da je možno izbrati oblast, ki svojih ljudi ne pretepa, zapira in obmetava s solzivcem in da so lahko nanjo tudi ponosni zaradi vseh reform v tem mandatu,.... Dolgotrajna oskrba je tudi ena teh.
Odgovori
-10
1 11
24ur.com
