Na odločbo o dolgotrajni oskrbi ponekod čakajo tudi več mesecev

Tečejo še zadnji dnevi, ko mora ljubljanski Center za socialno delo končati prevedbe približno 20 tisočih stanovalcev iz starega v novi sistem dolgotrajne oskrbe. Časa za izjavo ljubljanski CSD ni našel, ker da se utapljajo v delu, pravijo, a po ocenah pristojnega ministra delo dobro napreduje. Kaj pa domovi za starejše? "Pripravljeno imamo vse, osebni načrti so narejeni," pravijo v enem od ljubljanskih domov.