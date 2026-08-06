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Slovenija

Na odločitev o spremembi namenske rabe zemljišča čakata že več kot 15 let

Slovenska Bistrica, 06. 08. 2026 17.22 pred 3 dnevi 4 min branja 22

Avtor:
M.P.
Slovenska Bistrica

Brez odgovora in pravnega varstva, pobud za spremembo namenske rabe zemljišča pa na tisoče. Dva prebivalca občine Slovenska Bistrica, ki sta se obrnila na varuha človekovih pravic, na odločitev o spremembi namenske rabe zemljišča čakata že več kot 15 let. Občina pa ob tem pojasnjuje, da je prejela več tisoč pobud za spremembo namenske rabe prostora in priznava, da postopek priprave občinskega prostorskega načrta traja nerazumno dolgo.

Varuh človekovih pravic je obravnaval pobudo dveh pobudnikov, ki na odločitev o spremembi namenske rabe zemljišča čakata že od leta 2009 oziroma 2010. Ob tem prvi občinski prostorski načrt (OPN) Občine Slovenska Bistrica, na katerega je vezana obravnava predloga za spremembo namembnosti, med varuhovo obravnavo še ni dosegel niti faze javne razgrnitve.

Pobudnika po vsem tem času nista bila dokončno seznanjena, ali bo predlagana sprememba vključena v OPN Občine Slovenska Bistrica. Zaradi nesprejetega OPN pa nimata niti možnosti učinkovitega pravnega varstva zoper odločitev o namenski rabi zemljišča.

Varuh je zato ugotovil kršitev načela enakega varstva pravic iz 22. člena ustave in občini priporočil, naj vse napore usmeri v sprejem OPN do 30. oktobra 2026. Hkrati je kot pozitiven odziv ocenil okrepitev občinskih aktivnosti, sodelovanje s pristojnim ministrstvom ter napoved preglednejšega obveščanja občinskega sveta in javnosti.

Priznali, da postopek priprave OPN traja nerazumno dolgo

Občina Slovenska Bistrica je v postopku obravnave pobude pojasnila, da je prejela več tisoč pobud za spremembo namenske rabe prostora in priznala, da postopek priprave OPN traja nerazumno dolgo. Kot razloge je navedla velikost občine, številne varstvene režime, neusklajene zahteve državnih nosilcev urejanja prostora, pripravo hidrološko-hidravličnih, geoloških in drugih strokovnih podlag ter dolgotrajno pridobivanje mnenj.

Simona Drenik Bavdek
Simona Drenik Bavdek
FOTO: Bobo

Ob tem so posebej izpostavili še zahteve s področja poplavne in plazovne nevarnosti ter dejstvo, da prvega OPN ni mogoče sprejemati po posameznih delih, temveč je treba pred javno razgrnitvijo uskladiti rešitve za celotno območje občine.

V odzivu na varuhove ugotovitve je občina dodatno pojasnila, da se s pripravo OPN intenzivneje ukvarja zadnja leta, da uporablja pomoč ministrstva pri usklajevanju z nosilci urejanja prostora ter da so postopke dodatno podaljševale nove strokovne zahteve, sprejete oziroma spremenjene med samo pripravo OPN.

Na občini so navedli, da so po poplavah leta 2023 izdelovalci strokovnih podlag preobremenjeni, sami pa da nimajo lastnih strokovnjakov za poplavno in plazovno varnost, ter opozorili, da se zahteve za občine, ki OPN pripravljajo že od leta 2009, spreminjajo, medtem ko občinam, ki so OPN sprejele prej, istih dodatnih zahtev ni bilo treba izpolniti.

'Odsotnost procesnih rokov ne upravičuje skoraj dve desetletji trajajočega postopka'

Varuh je sprejel stališče občine, da pri toliko pobudah ni mogoče pričakovati individualnega obvestila ob vsakem procesnem dejanju. Ugotovil pa je tudi, da je treba po skoraj dveh desetletjih priprave OPN obveznost obveščanja javnosti razlagati širše.

"Občina bi morala na pregleden in ustaljen način objavljati podatke o doseženih fazah postopka, poglavitnih razlogih za zastoje, odprtih vprašanjih z nosilci urejanja prostora ter spremembah pri obravnavi posameznih skupin pobud. Tak način bi bil za občino manj obremenjujoč kakor odgovarjanje na številne posamične poizvedbe in bi bil skladen z načelom dobrega upravljanja," meni varuh.

Občina Slovenska Bistrica je napovedala razmislek o podrobnejšem obveščanju občinskega sveta in javnosti še pred javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPN.

Varuh je ugotovil tudi, da občina sicer absolutno ni dolžna o pobudah odločati kot v upravnem postopku, vendar odsotnost procesnih rokov ne upravičuje skoraj dve desetletji trajajočega postopka, zaradi katerega so občani občin brez sprejetega OPN v slabšem položaju v primerjavi z občani ostalih občin.

Dolgotrajnost postopka namreč ne vpliva le na čas sprejetja prostorske odločitve, temveč tudi na dostopnost pravnega varstva. Občani občin, ki imajo sprejet OPN, lahko pod zakonskimi pogoji zahtevajo sodno presojo njegove zakonitosti.

Zakonski premik roka ne vpliva na varuhovo ugotovitev o kršitvi

Varuh se zaveda kompleksnosti prostorskega urejanja in ustavno zagotovljene samostojnosti občin, vendar ocenjuje, da mora biti raven pravnega varstva med občinami primerljiva, napovedani ponovni premik zakonskega roka za sprejem prvih OPN-jev pa ne vliva zaupanja, da bodo dolgotrajni postopki zaključeni v razumnem času.

Vlada je namreč v juliju 2026 določila besedilo predloga novele zakona o urejanju prostora, po katerem bi se rok uporabe starih občinskih prostorskih aktov s 30. oktobrom 2026 podaljšal do 31. decembra 2027. Varuh poudarja, da ponovno podaljšanje lahko prepreči nastanek pravne praznine in onemogočenost izdajanja gradbenih dovoljenj, vendar samo po sebi ne odpravlja posledic večletnega oziroma večdesetletnega odlašanja.

Zakonski premik roka zato ne vpliva na varuhovo ugotovitev o kršitvi, prav tako pa občin in državnih nosilcev urejanja prostora ne razbremenjuje dolžnosti, da postopek vodijo dejavno, usklajeno, pregledno in brez nadaljnjega nepotrebnega odlašanja.

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KOMENTARJI22

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aple2014
07. 08. 2026 11.29
Ko sem prebral, da gre za občino Slovenske Bistrice se mi kar zamegli pred očmi na zaposlene v tej občini…. to je totalno nesposoben kader!!!! Njim je samo važno, da so zaposleni v javnem sektorju in to je tudi vse!!!
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+1
1 0
rob3rt
07. 08. 2026 11.11
Mogoče bi zadevo pospešilo, ĉe bi lastnik pričel uporabljati zemljišče v skladu z namembnostjo, na primer za rejo kakšne avtohtone pasme na prostem.
Odgovori
+1
1 0
rob3rt
06. 08. 2026 21.38
V eni od bližnjih občin Slovenske Bistrice, pa stavbno zemljišče uvrstijo v območje razpršene gradnje in prepovejo novogradnje zaradi "poplavne ogroženosti" do hidrološke preveritve CELOTNEGA vodotoka, radi bi pa kasirali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
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0 0
raptor2
06. 08. 2026 21.34
To je javni sektor. Karkoli naredis ali pa ne naredis dobis placo. Zato pa je toliko lenob tam. Daj 15 let, to so tak nesposobni in leni
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+1
1 0
rob3rt
06. 08. 2026 21.29
To ni nedelo občinarjev, ampak je težava v tem, da očitno zemljišče nima pravega lastnika. Ko bo ta težava odpravljena, bo tudi sprememba namembnosti urejena v 1-2-3.
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0 0
Čombe
06. 08. 2026 20.52
v našem kraju je gospod poslanec kupil travnike in sedaj na tem travniku stojijo hiše ;)
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+4
4 0
patriot11
06. 08. 2026 20.15
Prijateljica je 1. (prvič) dala vlogo za spremembo namembnosti zemljišča leta 1985 in potem vsakokrat, ko je bilo možno dati tako vlogo. Do danes ni dobila odgovora niti na 1 (eno) vlogo. Vsi telefonski klici so v stilu: "Počakajte, delamo na temu".
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+6
6 0
Prelepa Soča
06. 08. 2026 20.04
Še 1 dokaz več, da na občinah dejansko malo ali nič /NE/delajo in vlečejo dobre plače.
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+10
11 1
deltex
06. 08. 2026 20.00
Če se izognemo tem zapletenim besedam in (u)pravnim izrazom: občina, ki tako dolgo ne sprejme odločitve je nesposobna, predvsem pa se norčuje iz lastnih občanov. Slovensko Bistrico vodi Ivan Žagar in to že od leta 1994.... ne vem, v kateri stranki je a tako dolg mandat itak ni normalen. Lahko bi dal prostor novim ljudem in idejam... verjetno pa so komu drugemu že zdavnaj spremenili namembnost zemljišča, čeprav je kasneje zaprosil za njo.
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+8
8 0
tali?ni tom
06. 08. 2026 19.58
v mojem kraju je podobno! sam sem najmanj 20 let poskušal zraven hiše,ki je bila sicer ločena,a gradbena parcela nardit nek nadstrešek,uto,pač šupo za stroje,priključke,avto! se ne da da se ob tla mečeš,lahko postavim hišo,teh,nujnih kmečkih objektov ne! sem obupal,ne ubadam se več!
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+6
6 0
Rotter
06. 08. 2026 19.56
Mi imamo manj ekstremen, pa vseeno beden primer. Vlogo za spremembo namembnosti smo podali konec 2020. Kasneje sva z ženo izvedela, da lahko poskusimo tudi s postopkom lokacijske preveritve. Parcela je s treh strani - juzne, severne in zahodne - neposredno obdana s hišami, na vzhodni strani se pa spusti hrib proti hrvaski meji in parcela meji na gozd. Z lokacijsko preveritvijo, ki je hitrrejsi postopek za strnjena naselja, namembnosti ne moremo spremeniti, ker je zemlja predobre kakovosti, zato moramo cakati na OPN... Obcina se ne premakne. V vmesnem casu sva kupila stanovanje in zdaj kupujeva hiso. In čeprav se mi ne da ubadati z oddajanjem, stanovanja ne bova prodala, ker v situaciji, kakrsna je, nocem sina in hčere obsoditi na podobno pot. In na tak način nastaja stanovanjski problem v državi - folk drži stanovanja, ker se mlini ne premikajo. Ce mi bo posel dobro sel, bom kupil se kako stanovanje za otroke. Kdo je zdaj kriv? Jaz, ki mi to v normalni situaciji to niti na kraj pameti ne bi padlo, al drzava, ki komplicira u bozju mater?
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+10
10 0
Misika1967
06. 08. 2026 19.44
Nesposobnost zupana in nekateri pohlepni interesi. Pa to nekomu nekaj naredis.
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+9
9 0
Teofil
06. 08. 2026 19.43
Tako občino je potrebno takoj ukiniti
Odgovori
+13
13 0
periot22
06. 08. 2026 19.40
Čakata zato ker nimata vez in polnih kuvert na žalost je v naši državi vsepovsod tako!!!!!!!!
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+17
17 0
Luka40
06. 08. 2026 19.37
Edino kar lahko tukaj razberemo je, da je občina izredno NESPOSOBNA!!
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+16
16 0
rob3rt
06. 08. 2026 21.34
Motiš se, čakajo da zemljišče kupi pravi kupec, potem pa bo stvar ekspresno rešena.
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+2
2 0
Eksiflajs96
06. 08. 2026 19.35
Ce bi na obcini delalo 15 sposobnih zagnanih ljudi bi to zrihtano blo, tko je pa 50 zaposlenih (obcina radovljica) in od teh 8 ur na dan delajo mogoce 2, ostalo kuhajo meglo.. nagnat in sterat vse povrst
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+15
16 1
Bassettt
06. 08. 2026 19.34
Naj jim reši umetna inteligenca, če ne gre drugače.
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+4
5 1
Minifa
06. 08. 2026 19.32
Vsi na OBČINI so za nagnat prvo župana, pa vse ostale na koncu še tega VARUHA pa je zadeva rešena..
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+17
18 1
Minifa
06. 08. 2026 19.38
To je REZULTAT KATASTROFE 230 OBČIN v državi, ki ni večja od predmestja večjega mesta in ene četrti velemesta..
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+15
15 0
Arlo
06. 08. 2026 19.13
Če organ na prošnjo ne odgovori v razumnem roku, se šteje da se strinja.
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+18
18 0
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