Na ogrožena območja prihaja predsednica Evropske komisije

Von der Leynova bo Sloveniji izrazila solidarnost in podporo po uničujočih poplavah. Spremljal jo bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. V okviru obiska bodo razpravljali o načinih, kako lahko Evropska unija najučinkoviteje podpre sanacijo in obnovo območij ter izvajanje preventivnih ukrepov, da se podobna katastrofa ne bi ponovila.

Delegaciji vlade in Evropske komisije bosta uvodoma imeli pogovore na Brdu pri Kranju, nato pa si bo predsednica Evropske komisije skupaj s premierjem iz helikopterja ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave, kot so Komenda, Mengeš, Kamnik, Luče, Ljubno ob Savinji in Mozirje. Obiskala bo tudi Črno na Koroškem, kjer si bo ogledala prizadeta območja.

Obisk bo nadaljevala v Ljubljani, kjer se bo srečala s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, imela pogovore s predsednico republike Natašo Pirc Musar in nagovorila državni zbor, ki se bo sestal na izrednem zasedanju.

Kot so poudarili v Bruslju, je EU na zaprosilo Slovenije takoj mobilizirala pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. V Sloveniji imajo tudi že predstavnika EU, ki v štabu civilne zaščite Slovenije koordinira pomoč EU na terenu.