Na okužbo s koronavirusom se lahko testirate sami

Zanesljiv rezultat, ki omogoča več brezskrbnosti in preprečuje prenos okužbe s koronavirusom, lahko v udobju vašega doma dobite v 20 minutah.

Ste vedeli, da morebitno okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2, ki povzroča nalezljivo bolezen dihal COVID-19, lahko preverite sami? V tem primeru vam ne bo treba raziskovati, kje v vaši bližini je možno izvesti testiranje. In kar je najbolj pomembno: če ste morda okuženi, boste to izvedeli dovolj hitro, da boste pravočasno preprečili prenos okužbe in ne boste ogrožali ljudi okoli sebe. Prav hitra diagnostika je lahko za ranljive osebe življenjskega pomena. Če se bo izkazalo, da je bil strah odveč, bo rezultat testa na okužbo negativen, vi pa boste že po 20 minutah brezskrbni.

Prednosti testiranja z Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card™: - samotestiranje: test je odobren za zasebno uporabo, - enostavna in neboleča uporaba: odvzem brisa nosne sluznice 2,5 cm od roba nosnice, - hiter rezultat: rezultat se odčita 15 do 20 minut po nanosu vzorca na testno ploščico, - visoka zanesljivost: potrjena je 98,72 % natančnost testa v primerjavi s potrjeno klinično diagnozo, zato je možnost lažnega rezultata razmeroma majhna.

Kdo naj opravi hiter test za odkrivanje okužbe s koronavirusom? Testira naj se vsak, ki želi takojšno informacijo o tem, ali je okužen s koronavirusom SARS-CoV-2. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card™ je namreč namenjen osebam s sumom na nalezljivo akutno bolezen dihal COVID-19 – ne glede na to, ali kažejo bolezenske znake ali ne. Najpogostejši vir prenosa okužbe so sicer simptomatski bolniki. Zanje velja, da je Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card™ priporočljivo izvesti najkasneje v prvih sedmih dneh po pojavu simptomov. Ker tudi asimptomatski bolniki lahko prenašajo okužbo, je v primeru suma na okužbo priporočeno testiranje tudi za osebe brez simptomov. Test je smiselno opraviti čim prej, saj je virusna obremenitev v prvih štirih dneh bolezni običajno najvišja in jo je z zgodnejšim testiranjem najlažje zaznati.

Ker prebolela okužba s koronavirusom SARS-CoV-2 in cepljenje proti COVID-19 ne zagotavljata popolne zaščite pred (ponovno) okužbo, je v primeru suma na okužbo testiranje priporočljivo tudi za prebolevnike in cepljene. To je še posebno pomembno zaradi preprečevanja nadaljnjega prenosa okužbe. Testiranje je enostavno, neboleče in hitro Test Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card™ je zasnovan za hitro kvalitativno določanje antigena virusa SARS-CoV-2 v brisu iz sprednjega dela nosne votline. Odvzem vzorca je enostaven in neboleč. Za odvzem brisa se priloženo palčko vstavi 2,5 cm globoko od roba nosnice. Rezultat testa se odčita že 15 do 20 minut po nanosu vzorca na testno ploščico. Ker so testi so namenjeni za samotestiranje, za izvedbo ne potrebujete pomoči strokovne usposobljene osebe.

