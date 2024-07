Na olimpijske igre odhaja tudi šest policistov

11 dni pred začetkom olimpijskih iger, kjer pričakujejo tudi številne slovenske obiskovalce, so OKS, MZEZ in policija predstavili svoje dejavnosti in dali nekaj napotkov Slovencem, ki se bodo podali na pot.

V primeru kakršnikoli težav ali vprašanj bo slovenskim državljanom na voljo dežurna telefonska številka +38614782366 in elektronski naslov olimpijske24.mzez@gov.si.

Kot je pojasnil predstavnik policije Boris Rojs, bodo vsi policist oboroženi in v uniformah, v Franciji pa so na poziv francoskih kolegov, ki so več držav zaprosili za pomoč v času OI. Med napotenimi sta tudi policistka in policist, ki govorita francosko, je še pojasnil.

Sodelovanje med državo in OKS so pozdravili vsi trije govorci, poleg Rojsa še Blaž Perko iz OKS in Primož Križaj z MZEZ.

Perko je ob tem poudaril še, da bo prvič tudi predstavnik policije del reprezentance. Ta policist bo skrbel za koordinacijo varnosti tako vseh udeležencev znotraj reprezentance kot tudi koordinacijo za z vsemi varnostnimi institucijami, je pojasnil vodja sekretariata na OKS.

OKS in policija sta v zvezi z OI uspešno sodelovala že med trimesečnim projektom, ko je slovenska olimpijska bakla med 17. aprilom in minulo soboto obiskala vse slovenske občine.

Rojs je slovenske obiskovalce iger v Parizu naprosil, naj sledijo navodilom francoskih varnostnih organov in naj s sabo ne nosijo nevarnih predmetov.