Taborniki merili moči na najzahtevnejšem tekmovanju pri nas

V petek popoldne se je v Domžalah začelo Republiško orientacijsko tekmovanje 2018, na katerem se je zbralo mlado in staro, željno tekmovanja. Tekmovalci so prišli iz cele Slovenije, najmlajši med je štel 15 let, najstarejši pa 51. Med prijavljenimi je bilo 34 ekip, kar je okoli 140 ljudi. Ekipe so bile razdeljene po spolu in po starosti oziroma po barvi rutic; prva kategorija PP ženske (popotnice 15-21 let), druga je PP moški (popotniki 15-21 let), tretja RR ženske (raziskovalke 21-28 let) in Grčice (28 let in naprej) ter četrta kategorija RR moški (raziskovalci 21-28 let) in Grče (28 let in naprej).

’’To je najdaljše in najzahtevnejše taborniško tekmovanje pri nas. Udeležijo se ga taborniki iz cele Slovenije, ki se preizkusijo v različnih taborniških veščinah, katerih znanje ni mačji kašelj,’’so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji tekmovanja Društvo tabornikov Rod skalnih taborov Domžale.

Tekmovanje se je začelo v petek popoldan, ko so se tekmovalci zbrali v Češminovem parku v Domžalah, kjer so imeli najprej uvodni zbor in nato sestanek vodij ekip. Po aktivnem popoldnevu so sledili pravi taborniški prestopi v starejšo vejo Popotnikov in popotnic, nato pa so se zabavali ob večernem ognju. Tekmovalci so noč preživeli pod šotori v Češminovem parku, naslednje jutro pa je sledilo ocenjevanje bivaka v Mengšu. Po prespani noči so se zgodaj zjutraj odpravili v Arboretum Volčji Potok, kjer je bil start orientacijskega tekmovanja, ki se je zaključilo v zgodnjih popoldanskih urah v Češminovem parku.