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Zgodba se razvija

Na OŠ Koseze naj bi bilo odsotnih 300 otrok zaradi prebavnih težav

Ljubljana, 10. 09. 2026 12.38 pred 15 minutami 1 min branja 9

Avtor:
N.V.
Učenci

Na ljubljanski osnovni šoli Koseze, naj bi bilo danes odsotnih okoli 300 otrok. Razlog naj bi bile prebavne težave, prijavo so prejeli tudi na Nacionalnem inštititu za javno zdravje.

V posameznih razredih naj bi manjkala več kot polovica vseh učencev, poroča portal Info360. Tako ekipa NIJZ kot ekipa Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sta na terenu in ugotavljata vzrok za množičen pojav prebavnih težav.

Po prvih informacijah, naj bi danes pri pouku manjkalo približno 300 otrok. Šolo sicer obiskuje 708 učencev, razporejenih v 29 oddelkov. 

Ravnateljica osnovne šole Lorieta Pečoler je za portal pojasnila, da so se prve težave pojavile včeraj zvečer, danes pa da so opazili, da gre za težavo večjega obsega, ker manjka večje število otrok. Obvestila je pediatrijo in NIJZ, trenutnega razloga, zakaj so nastale težave, pa še nima. Ob tem je pojasnila še, da nekateri bruhajo, drugi pa imajo drisko. 

Vprašanja smo naslovili tudi na OŠ Koseze, NIJZ in NLZOH, odgovore še čakamo.

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KOMENTARJI9

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Sandokkan
10. 09. 2026 12.58
Itak; slovenski zajtrk! 🤮
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+0
1 1
Morgoth
10. 09. 2026 13.00
Zakaj ta osebek lahko še vedno komentira. Če greš gledat njegove komtarje ao samo pljuvanje po Sloveniji in Slovencih (po definiciji je to sovražni govor)
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0 0
Primula1
10. 09. 2026 12.58
V kuhinjah zaradi zmanjšanja stroškov zaposljujejo ljudi iz drugih kontinentov, ki imajo popolnoma drugačne higienske navade ter bakterijsko floro in favno. Zdaj pa imamo. Saj se bomo adaptirali, kajne?
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+0
1 1
Morgoth
10. 09. 2026 12.57
To je pa ko zaposlujejo indijce v kuhinji.
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+0
1 1
Bebo2
10. 09. 2026 12.54
zastrupitev s hrano...
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-1
0 1
bor99
10. 09. 2026 12.52
v štepanjcu pa 110
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-1
0 1
BlaBlaCat
10. 09. 2026 12.52
Zastrupitev hrane (kosilo, malica) ali pa vode??
Odgovori
-1
0 1
galeon
10. 09. 2026 12.47
Še za razlog povejte ne pa 3x pisat iste stavke v enem članku.
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+2
3 1
mrbungle
10. 09. 2026 12.50
ga je zreba ugotovit, a ne.... najbrz kaj v hrani...
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+0
1 1
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