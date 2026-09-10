Na OŠ Koseze naj bi bilo odsotnih 300 otrok zaradi prebavnih težav

V posameznih razredih naj bi manjkala več kot polovica vseh učencev, poroča portal Info360. Tako ekipa NIJZ kot ekipa Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sta na terenu in ugotavljata vzrok za množičen pojav prebavnih težav.

Po prvih informacijah, naj bi danes pri pouku manjkalo približno 300 otrok. Šolo sicer obiskuje 708 učencev, razporejenih v 29 oddelkov.

Ravnateljica osnovne šole Lorieta Pečoler je za portal pojasnila, da so se prve težave pojavile včeraj zvečer, danes pa da so opazili, da gre za težavo večjega obsega, ker manjka večje število otrok. Obvestila je pediatrijo in NIJZ, trenutnega razloga, zakaj so nastale težave, pa še nima. Ob tem je pojasnila še, da nekateri bruhajo, drugi pa imajo drisko.

Vprašanja smo naslovili tudi na OŠ Koseze, NIJZ in NLZOH, odgovore še čakamo.