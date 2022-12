Na OŠ Livada naj bi se učenci zastrupili s pokvarjeno pašteto

Ravnatelj OŠ Livada Goran Popović je povedal, da so pri delitvi malice zaposleni takoj opazili, da je pašteta pokvarjena. Ta je bila na nekaterih delih namreč temnejše barve. Zato so nemudoma prenehali z deljenjem malice in tiste učence, ki so pašteto že zaužili, pozvali, naj jo prenehajo jesti.

Kljub hitri akciji pa so trije učenci potožili, da jih boli trebuh. Zato so zaposleni poklicali njihove starše, ki so svoje otroke odpeljali domov. Ostalim učencem so malico nadomestili s sirnim namazom.