Supervolilno leto. Fraza, ki smo jo preteklo leto precej izrabili. Petkrat, nekateri pa ste bili na volišča vabljeni šestkrat in proti koncu je volilna udeležba vse bolj šepala. Kako bi lahko pri nas izboljšali volilno udeležbo? Je odgovor, da se vse začne in konča pri vzgoji mladih v aktivne državljane? Na Osnovni šoli Metlika so denimo decembra izvedli referendum, volilno pravico so imeli vsi, ki obiskujejo tamkajšnjo šolo.

