Na osnovni šoli postregli martinovo kosilo s črvi

Šola je starše obvestila o pripetljaju in se jim opravičila, piše časnik Večer. Mlince je po besedah podravnateljice Romane Zupančič dostavil dobavitelj v šolo v petek zjutraj, torej na dan, ko so jih skuhali. To po poročanju Večera pomeni, da do kontaminacije ni prišlo v šolski kuhinji. Povedala je, da je bilo živilo ustrezno deklarirano in z rokom trajanja do 30. julija 2024, med pripravo in razdeljevanjem kosila pa kuharsko osebje ni opazilo, da bi bilo z mlinci kaj narobe.

Po obvestilu, da je hrana oporečna, so preostanek mlincev zavrgli in o dogodku obvestili dobavitelja. "Na šoli si zelo prizadevamo, da učencem in drugim odjemalcem zagotavljamo zdravo in neoporečno hrano. Žal je tokrat prišlo do neljubega dogodka, na katerega nismo imeli vpliva," še pravi podravnateljica. Dodala je, da učencem kosila za ta dan ne bodo zaračunali.