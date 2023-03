Na otok Krf v Grčiji z nizkocenovniki do 30 % ceneje!

Navdihnil je Homerja, pritegnil Benečane, očaral avstrijsko cesarico Sisi, sedaj pa čaka, da prevzame še vas: grški otok Krf ponuja popolne počitnice po noro ugodnih cenah!

Tudi vi sodite med tiste, ki prvomajske in poletne počitnice tradicionalno najraje preživijo na hrvaški obali? Kaj, ko bi letos šli nekoliko južneje, mimo Črne gore in Albanije, vse do najsevernejšega grškega otoka Krf? Obljubimo, ni daleč, pokrajina in vzdušje pa sta povsem enaka, kot sredi Dalmacije.

Za pot do otoka Krf boste porabili približno toliko časa, kot za trip do priljubljenega dalmatinskega letovišča, le da boste namesto po cesti, potovali po zraku, brez zastojev, brez cestnin. Proti priljubljenemu grškemu otoku lahko namreč z nizkocenovnim letalskim prevozom poletite vsak četrtek od 27.3. do 26.10. iz Zagreba ali vsako sredo in nedeljo od 7.6. do 27.9. iz Trevisa pri Benetkah.

Naj vas prevzame tipičen grški melos Grčija se že vrsto let uvršča na seznam najbolj priljubljenih počitniških destinacij, saj ponuja vse, kar si še tako zahteven turist želi od poletja: kristalno čisto morje, osupljivo kulturno-zgodovinsko dediščino, čarobno naravo, odlično kulinariko in številne idilične otoke, ki kar vabijo k raziskovanju. Otok Krf je najsevernejši med njimi in leži med Jadranskim in Jonskim morjem, le dobra dva kilometra južno od Albanije. Zaradi čudovite zelene pokrajine in številnih nasadov oljk ter agrumov ga mnogi imenujejo tudi smaragdni otok, piko na i pa popolni kulisi daje še kristalno čisto morje s številnimi zalivi, ki kar vabijo k raziskovanju. Ob tem seveda ne gre zanemariti izjemno prijaznih ter gostoljubnih domačinov, v družbi katerih se boste na Krfu v hipu počutili povsem domače. Naj vam nikar ne bo čudno, če vas bodo ob srečanju v lokalni taverni pozdravili, kot da se poznate že vse življenje in vas počastili s kozarcem domačega vina ali tradicionalno žgano pijačo ouzo. To je namreč del njihove tradicionalne folklore, enako kot sirtaki ter obilne grške večerje, na katerih ne smejo manjkati gyros (na vrteči palici pečeno narezano meso), souvlaki (grški ražnjiči), morske dobrote (mečarica, zobatec, hobotnice ali jastog) ter različne vrste svežih solat z olivnim oljem. Slastno, sveže, domače – tipično grško!



Plaže na Krfu so ljubezen na prvi pogled Krf se lahko pohvali s čistim morjem in čudovitimi skalnatimi, prodnatimi ter peščenimi plažami, ki sodijo med najlepše na jonskih otokih. Severni del otoka je pretežno hribovit, izmenjujejo se klifi in zlata mivka. Vsekakor velja obiskati rt Drastis in plažo Loggas, ki predstavlja najsevernejšo točko Krfa in ponuja izjemne sončne zahode, ter plažo Sidari, ki se lahko pohvali z ljubezenskim tunelom. Legenda pravi, da par, ki preplava kanal, ostane skupaj za vedno, medtem ko tisti, ki iščejo ljubezen, plavajo skozi kanal v upanju, da kmalu najdejo svojo sorodno dušo. Na vzhodnem delu otoka kraljuje Pantokrator, ki je z 906 metri najvišja točka otoka Krf. Od tod se ob jasnem vremenu vidi vse do Albanije, celinske Grčije in Italije. Priobalni del tega dela otoka zaznamujejo manjši zalivi, ki ponujajo nekaj več intime ter miru, širši in bolj odprti obmorski predeli (Dassia in Ipsos) pa ponujajo tudi bogato ponudbo športnih in zabavnih aktivnosti.

Zahodna stran otoka je najbolj raznolika in ima tudi najlepše plaže. Najbolj znane so nanizane okrog mesta Paleokastrits, kjer iz podzemnih vrelcev prihaja kristalno čista mrzla voda. Območje je polno slikovitih zalivov ter kombinacije prodnatih in peščenih plaž, med katerimi je najbolj znana in živahna zagotovo Glyfada, proti jugu pa ji sledijo še Issos Beach, Miritiotissa, Agios Matheos in Agios Georgios, kjer leži tudi sladko jezero Korission. Na skrajnem jugu je najbolj znano mesto Kavos, ki prestavlja pravi raj za ljubitelje divjih zabav. Krf – po zabavo v vodni park, po sprostitev na odprto morje Za družine z otroki je na počitnicah na Krfu obvezen postanek v vodnem parku Aqualand s številnimi tobogani in vodnimi atrakcijami, zaljubljenim in zasanjanim dušam pa bo najbrž bolj 'sedel' umirjen pobeg na odprto morje z ladjico, s katero lahko odplujete vse do bližnje Albanije, ali pa obiščete otoka Paxos in Antipaxos. Legenda pravi, da naj bi bila nekoč bila oba del Krfa, a naj bi ju Pozejdon ločil s trčenjem, da bi si zagotovil miren kraj za počitek. Na zahodni obali otoka Paxos tako še danes najdete čudovite modre jame, ki naj bi predstavljale njegovo palačo in v katerih se pod vodo svetloba lomi ter ustvarja nore vizualne učinke.

