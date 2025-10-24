Na Otoku bodo stavkali zaposleni podjetja, ki je Sloveniji prodalo helikopterja za NMP

Okoli 3000 članov sindikata Unite bo zaradi nesoglasij v pogajanjih glede plač novembra ustavilo delo v petih obratih, poroča britanski BBC. Stavkali bodo zaposleni v obratih v mestih Edinburgh, Newcastle, Yeovil, Luton in Basildon.
Podjetje je v začetku tega meseca predlagalo 3,2-odstotni dvig plač v naslednjih dveh letih. Vodstvo italijanskega podjetja je prepričano, da gre za "pošten" predlog, a člani sindikata Unite od podjetja zahtevajo, da se vrne za pogajalsko mizo in pripravi nov predlog, navaja BBC.
V Leonardu so nad odločitvijo sindikata razočarani. Po besedah tiskovnega predstavnika podjetja "ostajajo odprti za nadaljevanje konstruktivnih pogovorov" s sindikatom.
Leonardo ima v angleškem Somersetu največjo tovarno helikopterjev v Združenem kraljestvu, še navaja BBC.
Leonardo velja za eno največjih obrambnih podjetij na svetu, z njim bo poslovala tudi Slovenija. Generalni direktor policije Damjan Petrič in predstavnik podjetja Claudio Vinetti sta v začetku prejšnjega tedna na Brniku podpisala pogodbo o nakupu dveh namenskih helikopterjev. Prvi helikopter naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2027, drugi pa februarja 2028. Skupna vrednost posla (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.