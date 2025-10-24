Na Otoku bodo stavkali zaposleni podjetja, ki je Sloveniji prodalo helikopterja za NMP

Okoli 3000 članov sindikata Unite bo zaradi nesoglasij v pogajanjih glede plač novembra ustavilo delo v petih obratih, poroča britanski BBC. Stavkali bodo zaposleni v obratih v mestih Edinburgh, Newcastle, Yeovil, Luton in Basildon.

Podjetje je v začetku tega meseca predlagalo 3,2-odstotni dvig plač v naslednjih dveh letih. Vodstvo italijanskega podjetja je prepričano, da gre za "pošten" predlog, a člani sindikata Unite od podjetja zahtevajo, da se vrne za pogajalsko mizo in pripravi nov predlog, navaja BBC.