Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Na Otoku bodo stavkali zaposleni podjetja, ki je Sloveniji prodalo helikopterja za NMP

London, 24. 10. 2025 18.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
9

Zaposleni v britanskih obratih podjetja Leonardo, od katerega bo Slovenija kupila namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč, bodo stavkali.

Okoli 3000 članov sindikata Unite bo zaradi nesoglasij v pogajanjih glede plač novembra ustavilo delo v petih obratih, poroča britanski BBC. Stavkali bodo zaposleni v obratih v mestih Edinburgh, Newcastle, Yeovil, Luton in Basildon.

Podjetje je v začetku tega meseca predlagalo 3,2-odstotni dvig plač v naslednjih dveh letih. Vodstvo italijanskega podjetja je prepričano, da gre za "pošten" predlog, a člani sindikata Unite od podjetja zahtevajo, da se vrne za pogajalsko mizo in pripravi nov predlog, navaja BBC.

Podpis pogodbe z Leonardom o nabavi helikopterjev HNMP
Podpis pogodbe z Leonardom o nabavi helikopterjev HNMP FOTO: Luka Kotnik

V Leonardu so nad odločitvijo sindikata razočarani. Po besedah tiskovnega predstavnika podjetja "ostajajo odprti za nadaljevanje konstruktivnih pogovorov" s sindikatom.

Leonardo ima v angleškem Somersetu največjo tovarno helikopterjev v Združenem kraljestvu, še navaja BBC.

Leonardo velja za eno največjih obrambnih podjetij na svetu, z njim bo poslovala tudi Slovenija. Generalni direktor policije Damjan Petrič in predstavnik podjetja Claudio Vinetti sta v začetku prejšnjega tedna na Brniku podpisala pogodbo o nakupu dveh namenskih helikopterjev. Prvi helikopter naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2027, drugi pa februarja 2028. Skupna vrednost posla (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV.

leonardo protesti
Naslednji članek

Zahtevne poslovne razmere: Sij Metal Ravne na skrajšani delovni čas

Naslednji članek

Soglasje za dolgotrajno oskrbo dali v podpis dementni osebi

SORODNI ČLANKI

Revizija nakupa helikopterjev Leonardo

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lakala28
24. 10. 2025 19.11
-3
Očitno so nam helikopterje prodali prepoceni, pa ne bo božičnice. O ti Roberto ti, boljše, da bi kupili one za 62 mio, bi imeli vsi bolnikovi kadri dovolj za nekaj časa.
ODGOVORI
0 3
borjac
24. 10. 2025 19.07
+1
SDS=Nsi pravijo da zaradi stavke delavcev v Leonardiu , ki proizvaja helikopterje , bi morali naročilo helikopterje odpovedati , sedaj pa res ne vem , menda v Indoneziji stavkajo proizvajalci kondomov, tudi za Slovenske potrebe , menda SDS=NSi pravijo da v Sloveniji ne bomo sedaj več uporabljali kondomov , pri .....
ODGOVORI
3 2
lakala28
24. 10. 2025 19.09
-1
Totim je treba dati ekstra debele in avtomatske, ko spustijo hlače, pa magari zastonj. Da se še naprej razmnožujejo, bo kriza.
ODGOVORI
1 2
Anion6anion
24. 10. 2025 19.04
+2
Na katerem otoku?
ODGOVORI
2 0
Veščec
24. 10. 2025 18.56
+0
pr nas pa na špediterje čakamo 🚚🚛
ODGOVORI
1 1
Noleani
24. 10. 2025 18.34
+8
In, daj vsak dan bekdo nekje stavka imajo vso pravico. Zadnjič so v Italiji želeničarji, čakam na nemške kontrolorje in pilote. Nič posebnega.
ODGOVORI
8 0
Jožajoža
24. 10. 2025 18.24
+1
spet bo kriva naša zlata vlada.kot je kriva,da je propadla veriga zapufane verige hitre hrane v lasti pokvarjenega poslanca.hahahaha
ODGOVORI
7 6
SDS_je_poden
24. 10. 2025 18.51
+1
15€ za burger in krompirček, bi rekel, da so še dolgo zdržali.
ODGOVORI
4 3
SDS_je_poden
24. 10. 2025 18.16
+2
Ni to naša stvar, ampak je to stvar podjetja. Če bo dobava zamujala, upam, da so v pogodbi penali za proizvajalca.
ODGOVORI
7 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306