Na Otoku pri Metliki spominska slovesnost Vranov let

Zatrdil je, da vlado danes ne kliče fronta, ampak odgovornost. Pri tem je spomnil, da so priznali Palestino, sprejeli pokojninsko reformo in uvedli dolgotrajno oskrbo. "Skupnost je močna le toliko, kolikor je močna njena skrb za najšibkejše," je poudaril.

Po besedah Goloba je tudi dokaz, da lahko majhen narod v Evropi napiše veliko zgodbo. "In danes, ko naš svet znova razpada na prepade in zidove, nas ta zgodba kliče, da se spomnimo, od kod prihajamo, in da ne pozabimo, kam gremo," je dejal Golob, ki je pri tem spomnil na vojno v Gazi in Ukrajini.

Med drugo svetovno vojno je 87 zavezniških ujetnikov v Ožbaltu pri Mariboru obnavljalo železniško progo. Nameščeni so bili v taborišču vojnih ujetnikov STALAG XVIII D in drugih delovnih taboriščih v Mariboru.

80 vojnih ujetnikov je 3. bataljon Šercerjeve brigade, sedem jih je pobegnilo že dan prej in se pridružilo Šercerjevi brigadi, osvobodil 31. avgusta 1944 zjutraj in se skupaj z njimi umaknil visoko na Pohorje. Tam se jim je pridružilo še devet Britancev in 10 Francozov. Nato so vsi skupaj v spremstvu partizanov v težkih razmerah čez okupirano ozemlje prehodili 273 kilometrov dolgo pot do partizanskega letališča na Otoku pri Metliki, od koder so bili 17. septembra 1944 z letali Dacota DC-3 prepeljani v zavezniško bazo Bari v Italiji.

Omenjeno pot je tudi letos prehodilo več deset pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Pohod so začeli 9. septembra, potekal je v enajstih etapah z zaključkom na Otoku pri Metliki. Na Geometrijskem središču Slovenije (GEOS) v Vačah jih je pozdravil tudi namestnik poveljnika sil polkovnik Igor Šepec. Ob tem je dejal, da bo Slovenska vojska tudi v prihodnje podpirala in organizirala pohod ter s tem nadaljevala spominsko obeležitev dogodka po poti, ki so jo prehodili zavezniški vojni ujetniki, je zapisano na spletni strani Slovenske vojske.