Slovenija

Na Otoku pri Metliki spominska slovesnost Vranov let

Metlika, 27. 09. 2025 15.54 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Na medvojnem letališču Otok pri Metliki je potekala spominska slovesnost Vranov let, s katero so se spomnili 81. obletnice osvoboditve 87 zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišč v Mariboru. Slavnostni govornik premier Robert Golob je poudaril, da je ta vojaška operacija opomnik poguma, solidarnosti in dostojanstva.

Po besedah Goloba je tudi dokaz, da lahko majhen narod v Evropi napiše veliko zgodbo. "In danes, ko naš svet znova razpada na prepade in zidove, nas ta zgodba kliče, da se spomnimo, od kod prihajamo, in da ne pozabimo, kam gremo," je dejal Golob, ki je pri tem spomnil na vojno v Gazi in Ukrajini.

Zatrdil je, da vlado danes ne kliče fronta, ampak odgovornost. Pri tem je spomnil, da so priznali Palestino, sprejeli pokojninsko reformo in uvedli dolgotrajno oskrbo. "Skupnost je močna le toliko, kolikor je močna njena skrb za najšibkejše," je poudaril.

FOTO: Vlada Republike Slovenije

Med drugo svetovno vojno je 87 zavezniških ujetnikov v Ožbaltu pri Mariboru obnavljalo železniško progo. Nameščeni so bili v taborišču vojnih ujetnikov STALAG XVIII D in drugih delovnih taboriščih v Mariboru.

80 vojnih ujetnikov je 3. bataljon Šercerjeve brigade, sedem jih je pobegnilo že dan prej in se pridružilo Šercerjevi brigadi, osvobodil 31. avgusta 1944 zjutraj in se skupaj z njimi umaknil visoko na Pohorje. Tam se jim je pridružilo še devet Britancev in 10 Francozov. Nato so vsi skupaj v spremstvu partizanov v težkih razmerah čez okupirano ozemlje prehodili 273 kilometrov dolgo pot do partizanskega letališča na Otoku pri Metliki, od koder so bili 17. septembra 1944 z letali Dacota DC-3 prepeljani v zavezniško bazo Bari v Italiji.

Omenjeno pot je tudi letos prehodilo več deset pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Pohod so začeli 9. septembra, potekal je v enajstih etapah z zaključkom na Otoku pri Metliki. Na Geometrijskem središču Slovenije (GEOS) v Vačah jih je pozdravil tudi namestnik poveljnika sil polkovnik Igor Šepec. Ob tem je dejal, da bo Slovenska vojska tudi v prihodnje podpirala in organizirala pohod ter s tem nadaljevala spominsko obeležitev dogodka po poti, ki so jo prehodili zavezniški vojni ujetniki, je zapisano na spletni strani Slovenske vojske.

Vranov let Otok pri Metliki zavezniški ujetniki 2. svetovna vojna Robert Golob
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
27. 09. 2025 21.04
-2
Hej brigade hitite....
ODGOVORI
2 4
Fomin
27. 09. 2025 19.41
-1
Bravo,svoboda naprej
ODGOVORI
5 6
niktalop
27. 09. 2025 18.05
+2
Na slovesnosti zagotovo ni bilo nobenega iz SDS in NSi.
ODGOVORI
4 2
Perivnik
27. 09. 2025 20.24
+0
Le kaj naj bi iskali tam. Saj tam niso nič izgubili. Razen dobrih občutkov o komunizmu.
ODGOVORI
3 3
Nebodijetreba
27. 09. 2025 16.30
+0
Se mi samo zdi ali je vsako leto več twh spominskih slovesnosti?
ODGOVORI
7 7
Taubi999
28. 09. 2025 09.23
-1
Ni. Samo zdaj se več govori o tem, ker se je začel veliki boj med zgodovino in "zgodovino".
ODGOVORI
0 1
