Na parceli, kjer bo zrasla Emonika, skriti ostanki rimske Emone

Pa odlično ohranjene zlate in srebrne uhane, številne steklene in keramične posode ter oljne svetilke, med njimi tudi eno s podobo gladiatorja, a to še ne pomeni, da je v grobu pokopan gladiator, pojasnjuje v muzeju. " Bolj verjetno je bil tu pokopan nekdo, ki je rad gledal gladiatorske igre ," meni kustosinja.

Skupno so arheologi tokrat odkrili kar 228 rimskih grobov, v njih pa številne dragocene predmete, za katere so Rimljani verjeli, da jih bo pokojnik potreboval v posmrtnem življenju. " Gospa je nosila ogrlico iz temno modrih steklenih jagod, ki se spenja s srebrnimi zaponkami. Štiri bronaste zapestnice, od katerih sta se dve zaključevali z zaključki v obliki kačjih glavic. In srebrn prstan s steklenim zelenim vložkom ," je naštevala kustosinja za antiko v MGML Bernarda Županek .

A še bolj kot različni predmeti stroko navdušuje odkritje nove, še nepoznane rimske ceste, ki je, kot je razlagal Draksler, "prečila ravno to našo izkopno polje Emonike in se je nekako od glavne rimske ceste usmerila proti današnjemu Zalogu".

In še za arheologe najpomembnejše odkritje: sledovi emonske zemljiške razdelitve, ki doslej kljub intenzivnim raziskavam še niso bili najdeni. "Gre za to, da ko je bila ustanovljena Emona, so tu predvsem naselili koloniste iz Italije, prostor izven Emone so pa razdelili na posamezne parcele. Tako so te parcele lahko bile dane v uporabo tem novim prebivalcem Emone," je pojasnil Draksler.

Gre za območje, ki ga stroka imenuje tudi "emonsko podeželje", pravo nasprotje od tega, v kar se je že – in v kar se še bo – prostor razvil v bližnji prihodnosti. "Tako da, da, trajalo je malo dlje, vendar to ne bo vplivalo na končni datum izvedbe projekta. Časovni načrt se ni spremenil in projekt želimo dokončati leta 2027," je napovedal direktor družbe Mendota Invest Pal Forgacs, ki pravi, da želijo del najdb na ogled postaviti tudi v novi Emoniki, na ta način počastiti preteklost in obogatiti sedanjost, vse skupaj pa, kdo ve, utegne nekdo izkopati tudi nekoč v daljnji prihodnosti.