Na Pediatrični kliniki Ljubljana odprli sobo zaupanja

Lidl Slovenija je včeraj skupaj z društvom Junaki 3. nadstropja odprl sobo zaupanja na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani, ki bo namenjena pogovorom med starši in zdravniki na oddelku najmlajših bolnikov z rakom. Nastala je v okviru donacije Deluxe, ki jo Lidl Slovenija, skupaj s kupci prazničnih premium izdelkov iz linije Deluxe, ki so v prodaji novembra in decembra, že osem let namenja ustvarjanju boljšega sveta za najmlajše.

icon-expand Soba zaupanja FOTO: Arhiv ponudnika

Ureditev sobe zaupanja so ob podpori Lidla Slovenija in Pediatrične klinike v Ljubljani prevzeli v društvu Junaki 3. nadstropja: »Pri snovanju sobe zaupanja smo izhajali iz lastnih izkušenj in pričakovanj naših članov, hkrati pa smo prisluhnili tudi potrebam zdravstvenega osebja. S pomočjo Lidla Slovenije in Pediatrične klinike smo ustvarili prostor, ki bo staršem nudil umik iz bolnišničnega vrveža, domačnost in udobje. Osredotočali smo se predvsem na počutje staršev in izhajali iz vprašanja, v kakšnem prostoru bi se ob težkih pogovorih počutili vsaj nekoliko bolje,« je dejala Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja.

icon-expand Soba zaupanja FOTO: Arhiv ponudnika

V društvu verjamejo, da so ustvarili prostor, v katerem se bodo starši dobro počutili: »Izbrali smo tople barve in prijetne materiale, dodali pa smo tudi kotiček za otroke, saj so predvsem mlajši otroci najpogosteje zraven pri pogovorih. Hvaležni smo Lidlu Slovenija za donacijo in podporo pri izpeljavi projekta ter osebju Pediatrične klinike v Ljubljani za svobodo pri načrtovanju sobe, zaradi česar smo lahko ustvarili prostor, ki nam daje občutek varnega zavetja,« je še dodala Urška Kolenc.

icon-expand Soba zaupanja FOTO: Arhiv ponudnika

Prostor za včasih nepredstavljivo težke pogovore Na Pediatrični kliniki v Ljubljani do sedaj niso imeli na voljo namenskega prostora za mnogokrat nepredstavljivo težke pogovore staršev z zdravnikom, pomembne odločitve pa so včasih morali sprejeti v natrpani sobi ali na hodniku. »Pogovori med starši in zdravniki so zaupni, velikokrat težki, včasih tudi spodbudni. Pogovor s starši o poteku bolezni je nujen, je občutljiv in prav je, da se o tem pogovarjamo v okolju, ki je varno, ne nujno sterilno, toplno in vredno zaupanja. Soba zaupanja nam bo to omogočila. Hvala vsem, ki ste nam pri tem pomagali,« je o pomenu donacije povedala dr. Lidija Kitanovski, dr. med., predstojnica KO za otroško hematologijo in onkologijo.

icon-expand Soba zaupanja FOTO: Arhiv ponudnika

Povabilo zdravstvenim ustanovam k oddaji predlogov za donacijo Deluxe Donacija Deluxe je namenjena ustvarjanju boljšega sveta za otroke in mladostnike, ki potrebujejo pomoč. V preteklosti jo je Lidl Slovenija že namenil Pediatrični kliniki v Ljubljani za nakup defribrilatorja za novorojenčke in genetskega analizatorja za hitrejše diagnosticiranje levkemije ter URI-Soča za nakup različnih pripomočkov za rehabilitacijo otrok in mladostnikov z gibalnimi oviranostmi ali poškodbami, od komunikatorja za nadomestno komunikacijo do naprav za rehabilitacijo. Donacijo Deluxe Lidl Slovenija običajno podeli v prvih tednih novega leta, letošnja pa je bila zaradi kompleksnosti (šlo je za ureditev dejanskega prostora) in dane epidemiološke situacije realizirana malce kasneje kot običajno.

icon-expand Urša Kolenc in Martin Kokol FOTO: Arhiv ponudnika