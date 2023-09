Na pediatrični kliniki manko kadra, novega iščejo na poseben način

Medicinske sestre so otrokom in staršem v največjo oporo, tam so od jutra do večera in vse noči, pripoveduje Maja Lipnik, mama deklice Žive, ki je bila zaradi možganskega tumorja več let redna obiskovalka Pediatrične klinike. "Nemalokrat smo skupaj jokali, se veselili, res nudijo zelo močno psihično oporo, velikokrat so celo prav sestre tisti stik z zunanjim svetom," je povedala Maja.

Razvijejo se mnoga prijateljstva, pravi, ki se nadaljujejo tudi po končanem zdravljenju. "Lepo je videti, ko prideš nazaj na oddelek, ko vidiš, da te pričakajo z nasmehom, da so te zelo zelo vesele, da vidijo, da otrok raste in na nek način je, vsaj jaz si mislim, to za njih največje plačilo," še doda Živina mama.

A kadra na kliniki primanjkuje, v iskanje novih zaposlenih pa so se podali na prav poseben način – s posnetki. "Če radi dobro delate dobro, pridite k nam", vabijo s sloganom, ki se ga je spomnil strokovni direktor klinike, sicer tudi idejni oče projekta in avtor glasbene podlage Marko Pokorn. "Ko smo imeli pred snemanjem sestanek, sem rekel, povejte, zakaj radi hodite sem v službo," je opisal snemanje.

"Na Pediatrični kliniki sem zaposlena 28 let. Še vedno vsak dan z veseljem prihajam na delo," je v video posnetku opisala Majda. "Po tolikih letih dela z novorojenčki postane tvoje delo že kar poslanstvo," nadaljuje Albina. "Vse tiste dobre, srečne zgodbe, ki se končajo, nas dvigajo in nam dajejo energijo za naprej," je dodala tudi Anja. "Delo na Pediatrični kliniki mi je všeč, ker me spominja na ekipne športe, kjer vsi stremimo k istemu cilju, torej da je za naše najmlajše odlično poskrbljeno," pa je zaključil Jani.

Kot je izpostavil Pokorn, ni vsak človek primeren za delo z otroki. "Delo te mora veseliti, moraš biti malo manj formalen, seveda pa tudi strokoven."