Na Pediatrični kliniki v Ljubljani potekala velika požarna vaja

Z veliko požarno vajo, ki so jo pripravili v Gasilski enoti UKC Ljubljana ob podpori različnih zunanjih in notranjih služb, so želeli seznaniti in preveriti usposobljenost bolnišničnega osebja za ukrepanje v primeru požara, vodenje evakuacije, reševanje otrok ter izvedbo vertikalne in popolne evakuacije vseh, ki se bodo v času požarne vaje nahajali v stavbi Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Glede poteka požarne vaje je vodja izmene Gasilske brigade Ljubljana Jure Dolinar pojasnil, da so bili o požaru, ki je izbruhnil v četrtem nadstropju pediatrične klinike, obveščeni preko številke centra za obveščanje 112. Na intervencijo so se odpravili s štirimi vozili in 14 gasilci, istočasno sta bili po protokolu aktivirani tudi dve prostovoljni gasilski društvi.

Ob tem je izpostavil dobro sodelovanje z Gasilsko enoto UKC, ki je bila pobudnik današnje akcije in je ob prihodu brigade že uspešno evakuirala objekt.

Zadovoljstvo z uspešnim potekom vaje sta izrazila tudi v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Marko Jug in strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.

"V medicini se vedno soočamo s težkimi odločitvami, nenadnimi spremembami in hitrim odzivom, zato je treba biti vedno pripravljen. Z navdušenjem spremljam, da so gasilci morda še korak pred nami. Današnja vaja je pokazala, da znamo stopiti skupaj in reševati stvari, kadar je to treba. Na ta način bomo prebrodili vsako težavo. Tudi otroci, ki se trenutno nahajajo na kliniki, so zelo pogumno sodelovali pri evakuaciji. S takšnimi otroci se nam ni bati prihodnosti," je poudaril Jug.

Pokorn pa je izpostavil, da so bili vsi otroci, ki so trenutno na kliniki, ob vaji deležni tudi pravočasne in ustrezne strokovne obravnave. Kot je pojasnil, so vajo izvedli predvsem zato, da bi bili vsi zaposleni seznanjeni z ukrepi in potmi evakuacije v primeru požara.

Tudi vodja Gasilske enote UKC Ljubljana Sebastjan Šenk je izrazil zadovoljstvo nad potekom današnje požarne vaje in ocenil, da je osebje na pediatrični kliniki dobro pripravljeno za primere evakuacije v primeru požara. Šenk sicer verjame, da bi lahko akcijo izpeljali še boljše, če bi imeli gasilsko vozilo, za katerega si gasilci UKC prizadevajo že dlje časa.

Poleg zaposlenih v Gasilski enoti UKC in na pediatrični kliniki UKC so v vaji sodelovali še predstavniki Gasilske brigade Ljubljana, policije, Reševalne postaje Ljubljana, Dispečerskega centra zdravstva Ljubljana, Regijskega centra za obveščanje Ljubljana, Operativno-komunikacijskega centra Ljubljana, zaposleni v službi za korporativno varnost in tehnično-vzdrževalnem sektorju UKC Ljubljana.