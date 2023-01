PRENOS V ŽIVO: 'Pediatrična nujna medicinska pomoč je na voljo le ponoči, ob vikendih in praznikih'

Že konec decembra je na hude obremenitve pediatrične urgence opozarjal namestnik predstojnika mariborske klinike za pediatrijo. Izr. prof. dr. Vojko Berce je dejal, da so kakšen epidemični vrh zaznali že prejšnja leta, toda še nikoli ni bilo toliko bolnih otrok kot zdaj. "Največ, kar je bilo napotitev v sobotnem, nedeljskem času, je bilo do 25, letos pa kar do 40 dnevno," je pojasnil. Težave so toliko večje, ker v Mariboru ni nočne pediatrične urgence.

Starše je že takrat pozval, naj ponoči k zdravniku vozijo le otroke, ki res nujno potrebujejo pomoč - če gre za motnje zavesti, krče, res težko dihanje, stalno bruhanje ali če otroka težko zbudijo. Prav tako morajo v nekaj urah po pomoč z dojenčki do treh mesecev, ki imajo temperaturo višjo od 38 stopinj Celzija, in otroki, ki imajo vročino, hkrati pa še bruhajo in jih boli glava. Pri ostalih je pomembno, da jim starši doma zbijajo vročino.