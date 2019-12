Na pediatriji težave z računalniškim sistemom

Na pediatrični kliniki v Ljubljani naj bi imeli težave z računalniškim sistemom, je poročala STA. Na UKC Ljubljana so informacije za 24ur.com potrdili in pojasnili, da so danes zjutraj zaznali omejeno delovanje računalniškega sistema. "Strokovne službe so se lotile iskanja in odpravljanja napak, v vmesnem času poteka sprejem ročno, kar podaljšuje sicer optimiziran postopek delovanja klinike. Napaka je bila odkrita in zdaj poteka testiranje sistema, da se ponovno vzpostavi v celoti. Pacientom in njihovim staršem se opravičujemo za nevšečnosti in se zahvaljujemo za potrpežljivost," so sporočili.