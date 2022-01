Na peti dražbi iztržili 1,2 milijona evrov, v Primorju zavračajo navedbe župana Cresa

Ostale so bile prodane za 191.000, 182.000, 179.000 in 170.000 evrov. Čeprav se slednja cena morda zdi v primerjavi z drugimi celo ugodna, pa to še vedno pomeni 3700 evrov na kvadratni meter neto površine. In to za 40 let staro neobnovljeno počitniško hišico z eno spalnico in skupnim prostorom, ki je del dvojčka. Prodana je bila v vsega 14 minutah.

Stečajni upravitelj Primorja si ob številkah s Cresa zagotovo mane roke. Nenazadnje je pred letom dni likvidacijsko vrednost dela naselja, ki je bilo v lasti podjetja, ocenil na dobre tri milijone, tržno pa še na milijon več. Z dosedanjimi dražbami so iztržili že blizu šest milijonov evrov. Natančneje: 5,67 milijona. Ostalo je še deset hišic, ki jih bodo dražili v naslednjih dveh tednih.

Kot smo že poročali, so cene, ki jih dosegajo, med domačini sprožile precejšnje začudenje. Za isti denar bi lahko kupili nekaj stanovanj, velikih do 100 kvadratnih metrov, ki se pospešeno gradijo v mestecu Cres, so povedali novinarki oddaje preverjeno. Creški župan pa je celo trdil, da kupci niso lastniki zemljišča, na katerem stojijo hišice, saj naj bi to bilo v zasebni lasti. Za odziv smo prosili vodjo oddelka nepremičnin pri Primorju Davida Gajića. "Zemljišča, na katerih hišice stojijo in ki so predmet prodaje, so v lasti Primorja d.d. – v stečaju. Predmet prodaje vsake hišice pa je tudi prodaja deleža (nerazdelnega solastništva) skupne parcele št. 642/1 k.o. Cres, ki je torej v solasti vseh dosedanjih lastnikov hišic, že kupljenih in tistih, ki jih še bomo prodali. To je seveda zasebna lastnina – solastnina lastnikov hišic. Gre pa za več kot 3,5 ha zemljišč. V tem kontekstu izjave župana, ki jo omenjate, ne razumemo oziroma je ne moremo komentirati," je pojasnil.