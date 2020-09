Na petkovem protestu se je zbralo okoli 4.000 protestnikov

Shod se je začel okoli 19. ure na Prešernovem trgu. Protestniki so se peš in s kolesi odpravili po ljubljanskih ulicah, nato pa se je shod okoli 20.30 zaključil na Trgu republike.

Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v državi.

Policisti so pri varovanju shoda ugotovili dve kršitvi. Nadaljevali bodo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so še zapisali na Policijski upravi Ljubljana.